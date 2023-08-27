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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استجابة لمطالبنا| اتحاد الصناعات: قرارات الرئيس تحفز الاستثمار

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي -صورة أرشيفية

أشاد الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية وأصحاب المستشفيات الخاصة في اتحاد الصناعات بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أصدرها.

وأكد أنها جاءت جميعها استجابة لمطالب الصناع والمستثمرين، ولطالما طالبنا بها للتيسير على المستثمرين وتسهيل إقامة مشروعاتهم وإدارتها بسهولة ويسر، بما يعود بالنفع والفائدة على كل الأطراف، مطالبا بضرورة منح المشاريع الطبية الحصول علي الرخصة الذهبية.

وأضاف رئيس غرفة مقدمي الرعاية وأصحاب المستشفيات الخاصة في اتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إصدار هذه القرارات من الرئيس السيسي بنفسه، من إعفاءات ضريبية، وتسهيلات لتملك الأراضي الصناعية؛ يعطيها قوة وضمانا على أنها سيتم تنفيذها بجدية وسرعة، كما أنها ستسهم في حل المشكلات المزمنة التي يعاني منها المستثمر، سواء الأجنبي أو المحلي على حد سواء.

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قرارات الرئيس تشجع الاستثمار 

وأكد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية، أنّه بالنظر إلى مجمل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أصدرها نجد انها كلها لتشجيع الاستثمار، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وعلى رأسها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات، وإمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، كذلك قرار  إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.

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