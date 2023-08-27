مياه البحيرة تنفذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 121"

استقبل المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه البحيره الدكتوره نهال بلبع نائب محافظة البحيره واللواء أ.ح وليد حامد الحماقي - قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري لتفقد معدات وسيارات الشركه ضمن الاصطفاف لجميع الوحدات المحليه والتنفيذيه للمحافظه صقر 121والمنفذ بمحافظة البحيرة.

وشهدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيره واللواء ا،ح قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى و المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيره، اليوم العرض النهائي، لفعاليات صقر 121 لعرض الاصطفاف لجميع معدات وآليات وسيارات الشركة التي تستخدم في التعامل مع جميع أشكال وصور الطوارئ والكوارث والأزمات ، وذلك ضمن التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث وذلك بالمنطقه اللوجستية علي الطريق الزراعي بمدينة دمنهور .



وبدأ العرض بإصطفاف المركبات والمعدات والسيارات بالشركة ،وضم سيارات شفط و نافوري ومدمجه وعربيات مياه و عربات كسح ،وسيارات سيول للوقوف على مستوي جاهزيتها للتعامل الفورى والسريع مع الأزمات والطوارئ ومواجهة تجمعات المياة بنطاق المحافظة خلال موسم الشتاء هذا العام مع رفع درجة الإستعداد لإستقبال فصل الشتاء وموسم الأمطار .

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أهمية التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة البحيرة "صقر 121" والذي يعد من أهم التدريبات التي تهدف إلى رفع كفاءة وجاهزية الأجهزة المعنية للتعامل مع أي حالات طارئة قد تحدث نتيجة الظروف الطبيعية أو الإنسانية من خلال تدريب الفرق على كيفية التعامل مع الأزمات والكوارث بإستخدام الإمكانيات والوسائل المتاحة ورفع مستوى مهارات وقدرات العاملين بالمنظومة وتعزيز استعدادات كافة الجهات للتعامل مع الكوارث والأزمات لحماية المواطنين وضمان الحفاظ على الأمن والنظام العام وكذا تحسين قدرات الإدارة الفعالة للأزمات والحد من آثارها على المجتمع.



وصرح المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب أن التدريب العملي المشترك "صقر 121" يعد تدريب واقعي وعملي لصقل الخبرات والوصول لأقصى فاعلية لقيمة الأطقم والمعدات.



وقامت اللجنه بعمل محاكاه لسيارة نافورى وشفط رواسب وتفقد جميع محتوياتها ومدى استعدادها للأزمات المفاجأه وكذلك عمل محاكاه لكسر ماسورة مياه وكيفية السيطره عليها وتوقيت إصلاحها مع عمل اجراءات السلامه والصحه المهنيه للعاملين مما أثار دهشة جميع الحضور علي جاهزية المعدات وسرعة الاستجابه الفوريه.

