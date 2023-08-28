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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض الاثنين.. خصم 3000 جنيه على أحدث وأقوى موبايل سامسونج A54

عرض الأثنين..خصم
عرض الأثنين..خصم 3000 جنيه على أحدث وأقوى موب

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر أغسطس.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون الولايات المتحدة يبيع هاتف سامسونج الأحدث للفئة المتوسطة Samsung Galaxy A54 بخصم يقدر ب 100 دولار أمريكي (أي ما يعادل 3000 جنيه مصري تقريبا ) ليصل سعره بعد الخصم إلى 350 دولار أمريكي.

عرض الأثنين..خصم 3000 جنيه على أحدث وأقوى موبايل سامسونج A54

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A54 

 

يأتي هاتف سامسونج Samsung Galaxy A54 بمميزات خارقة فمثلا الكاميرا الرئيسية الآن هي نفسها 50 ميجابيكسل التي تستخدمها سامسونج في هاتف Galaxy S23 الأغلى ثمناً ، وهذا يساعد Galaxy A54 أن يتفوق على هاتف Google Pixel 6a الرائع خاصة في الإضاءة المنخفضة. 

يأتي هاتف سامسونج جالكسي A54  ،  مع شاشة نوعSuper AMOLED بقياس 6.4 بوصة بدقة 1080 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ودعم تقنية Vision Booster.   

وتبلغ قياسات هاتف سامسونج Galaxy A54 حوالي 158.2x76.7x8.2 ملم ويزن حوال 202 جرام.

يعمل هاتف سامسونج Galaxy A54 بواسطة معالج الشركة  Exynos 1380 ، الذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت ، وسعة تخزين داخلية قابلة للزيادة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

ويدعم هاتف سامسونج Galaxy A54 تصنيف IP67 للحماية من الغبار والماء بالإضافة إلى أنه يحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم شحن بقوة 25 وات.
 

يقدم هاتف سامسونج Galaxy A54 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل f / 1.8 وكاميرا تصوير ultrawide بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2 وكاميرا ماكرو مخصصة بدقة 5 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 2.4.  توجد كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2 لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

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