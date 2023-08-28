عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بطارية جبارة وسعر مناسب.. سامسونج تفاجئ المستخدمين بهذا الهاتف

هاتف سامسونج القادم
هاتف سامسونج القادم Galaxy A05

تقترب شركة سامسونج الكورية الجنوبية من إطلاق هاتفها المميز Galaxy A05 ، والمرشح لأن يكون من بين أرخص هواتف الشركة هذا العام، حيث أفادت تسريبات جديدة أن الإطلاق الرسمي للهاتف يقترب بعدما حصل على شهادة FCC الأسبوع الماضي. 

 

ومن المتوقع أن يقدم هاتف Galaxy A05 مواصفات فائقة مع سعر مناسب للغاية، حيث سيضم شاشة مقاومة للمياه والغبارمن نوع PLS LCD ، قياس 6.6 بوصة، وبدقة 720 ×  1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع حماية للزجاج الأمامي من نوع Corning Gorilla Glass 5.

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف سامسونج القادم Galaxy A05 قد حصل على شهادة FCC، كما يدرج موقع الويب الخاص بهيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية الهاتف الذكي برمز الطراز SM-A055F وSM-A055F/DS، والتي تكشف عن سعة بطارية الهاتف. 

 

وفقا لبيانات الهيئة فإن هاتف سامسونج Galaxy A05 سيأتي مع بطارية ذات طراز WT-S-N28 وسعة 5000 مللي أمبير في الساعة،  كما سيوفر الهاتف اتصال Bluetooth 5.3 ، بالإضافة إلى دعم اتصال Wi-Fi مزدوج النطاق. 

 

وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy A05 بمعالج جيد يقدم أداء سلسا من نوع Helio G85 ، كما سيقدم على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل في الخلف، بينما في المقدمة، سيتم تجهيزه بكاميرا بدقة 13 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

 

 

 

Galaxy A05 سامسونج ارخص هواتف سامسونج هاتف Galaxy A05 سامسونج Galaxy A05 هاتف سامسونج Galaxy A05 مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A05

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلامي شهير يكشف سبب الإطاحة بـ حسن موسى من لجنة إدارة الزمالك

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

تعليق عاجل من إثيوبيا عقب استئناف مفاوضات سد النهضة

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

القصة انتهت.. تعليق مثير من كلوب عن إمكانية رحيل صلاح لاتحاد جدة

1700 جنيه .. بشرى لأصحاب المعاشات| أعرف الموعد

زي الجنيه الدهب.. اشتر كيا سيراتو 2010 بهذا السعر

“دجاجة تبيض ذهبا”| بالأرقام.. ربع مليار جنيه تدخل خزينة المقاولون العرب من وراء محمد صلاح

ترشيحاتنا

بدون أسباب.. روسيا تعلن إغلاق مطارين مهمين أمام حركة الطيران

فحص الحمض النووي في طائرة قائد فاجنر يكشف مفاجأة بشأن هوية القتلى

بطارية جبارة وسعر مناسب.. سامسونج تفاجئ المستخدمين بهذا الهاتف

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28-8-2023 في القاهرة والمحافظات

أولوية لهم.. إعلان عاجل من بيلاروسيا بشأن انضمامها إلى مجموعة بريكس

بعد توجيهات الرئيس .. ما هي الرخصة الذهبية وطرق الحصول عليها؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عندك ضيوف.. طريقه الجلاش بالشكولاتة

بسبب ملامحها.. نجلاء بدر تثير الشكوك حول خضوعها لعملية تجميل| شاهد

بدون مكياج.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بجمالها

توجيه 10 تهم لفاشنيستا مشهورة لتسببها في حادث مروع.. اعرف القصة كاملة

فيديو

خبير يحذر من تناول الماكريل المستورد.. تعرف على السبب

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

سيول وأمطار غزيرة| الشتاء القادم مختلف بسبب ظاهرة النينو

حكاية موقف فيديو محرج لزوجة ميسي يثير جدل رواد السوشيال ..ما الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ