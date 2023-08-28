بطارية جبارة وسعر مناسب.. سامسونج تفاجئ المستخدمين بهذا الهاتف

تقترب شركة سامسونج الكورية الجنوبية من إطلاق هاتفها المميز Galaxy A05 ، والمرشح لأن يكون من بين أرخص هواتف الشركة هذا العام، حيث أفادت تسريبات جديدة أن الإطلاق الرسمي للهاتف يقترب بعدما حصل على شهادة FCC الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يقدم هاتف Galaxy A05 مواصفات فائقة مع سعر مناسب للغاية، حيث سيضم شاشة مقاومة للمياه والغبارمن نوع PLS LCD ، قياس 6.6 بوصة، وبدقة 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع حماية للزجاج الأمامي من نوع Corning Gorilla Glass 5.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف سامسونج القادم Galaxy A05 قد حصل على شهادة FCC، كما يدرج موقع الويب الخاص بهيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية الهاتف الذكي برمز الطراز SM-A055F وSM-A055F/DS، والتي تكشف عن سعة بطارية الهاتف.

وفقا لبيانات الهيئة فإن هاتف سامسونج Galaxy A05 سيأتي مع بطارية ذات طراز WT-S-N28 وسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، كما سيوفر الهاتف اتصال Bluetooth 5.3 ، بالإضافة إلى دعم اتصال Wi-Fi مزدوج النطاق.

وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy A05 بمعالج جيد يقدم أداء سلسا من نوع Helio G85 ، كما سيقدم على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل في الخلف، بينما في المقدمة، سيتم تجهيزه بكاميرا بدقة 13 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.