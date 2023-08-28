منها النفط.. تضاعف التبادل التجاري بين روسيا والهند نحو ثلاث مرات

كشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية، اليوم الاثنين، عن نمو حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند في النصف الأول من عام 2023، والذي وصل الي نحو 2.9 مرة ليصل إلى 33 مليار دولار أمريكي.



وذكرت وزارة التجارة والصناعة الهندية في بيان لها حسبما نقلت وسائل محلية، أن واردات الهند تضاعفت من السلع الروسية ثلاث مرات لتصل إلى 31.5 مليار دولار، حيث شكل النفط والمنتجات النفطية البند الرئيسي للمشتريات وبزيادة تصل إلى 4.4 مرة في النصف الأول من العام الحالي، إلى نحو 25.2 مليار دولار.



وارتفعت واردات الأسمدة الروسية 1.4 مرة، لتصل إلى 1.3 مليار دولار، والألماس بنسبة 35% لتصل إلى 616 مليون دولار.



