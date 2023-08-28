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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفد البرلمان العربي يبدأ زيارته للصين فى إطار تبادل الزيارات.. صور

وفد البرلمان العربي
وفد البرلمان العربي يبدأ زيارته للصين

بدأ وفد البرلمان العربي زيارته أمس لجمهورية الصين الشعبية، برئاسة عادل العسومي رئيس البرلمان العربي ، والمستشار علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي، واللواء طارق نصير عضو البرلمان العربي والنائب عبد الكريم قرشي رئيس اللجنة السياسية بالبرلمان العربي والسفير عبدالله العيفان عضو البرلمان العربي، والمستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي ، جاء ذلك تلبية لدعوة رئيس برلمان الصين ، للبرلمان العربي.

حيث يلتقي وفد البرلمان العربي خلال زيارته لجمهورية الصين الشعبية ، رئيس مجلس نواب الشعب الصيني ووزير الخارجية الصيني ومسئولي الحزب الشيوعي الحاكم بجمهورية الصين .

وتأتي زيارة وفد  البرلمان العربي  لدولة الصين في إطار تبادل  الزيارات البرلمانية  التى  يدعم بكل قوة تعزيز العلاقات البرلمانية  العربية الصينية  بشكل خاص ، وايضا العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الصين والدول العربية في إطار الثقة والإحترام المتبادل بينهم.

من جانبه  قال النائب المستشار علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي ، أن جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية تربطهما علاقات تاريخية وهما أصحاب حضارات متقاربة ، وأن القيادة السياسية المصرية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة كل الحرص على علاقاتها القوية بكل دول العالم وخاصة علاقاتها مع دولة الصين ، وقد شهدنا مؤخرا انضمام مصر للتحالف "البريكس " الصين ، والبرازيل وروسيا والهند وجنوب أفريقيا، مما يعني أن الفترة القادمة ستشهد تبادل اقتصادي كبير بين مصر والصين ومجموعة البريكس.

ومن المقرر أن يلتقي وفد البرلمان العربي خلال هذه الزيارة مع كبار المسؤولين في الصين، من بينهم رئيس البرلمان ووزير الخارجية، وكذلك زيارة عدد من المؤسسات والجهات الصينية في مختلف المجالات.

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البرلمان العربي وفد البرلمان العربي جمهورية الصين الشعبية عادل العسومي المستشار علاء عابد

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