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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل موبايلات فلاجشيب من شاومي في 2023.. بسعر أرخص من iPhone 

أفضل موبايلات فلاجشيب
أفضل موبايلات فلاجشيب من شاومي في 2023..بسعر أ

تشتهر شركة شاومي الصينية بتقديمها هواتف ذكية ذات مواصفات عالية وأسعار مناسبة، الأمر الذي جعلها واحدة من أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية في العالم، وفي عام 2023، أطلقت شاومي مجموعة من الهواتف الذكية الرائدة، والتي تضمنت العديد من الميزات المثيرة للاهتمام، مثل الكاميرات القوية، والشاشات الرائعة، والشحن السريع، وغيرها.

 

وفيما يلي أفضل موبايلات فلاجشيب من شاومي في 2023:

 

1. شاومي 12S Ultra

 

يعد شاومي 12S Ultra أفضل هاتف ذكي من شاومي في عام 2023، ويتميز بتصميم أنيق، وشاشة رائعة، وكاميرا قوية. يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 48 ميجابكسل.

ويتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 899 دولارًا أمريكيًا.

 

2. شاومي 12 Pro

 

يعد شاومي 12 Pro أيضًا خيارًا ممتازًا لمن يبحث عن هاتف ذكي فلاجشيب من شاومي. يحتوي الهاتف على شاشة AMOLED مقاس 6.73 بوصة بدقة 1440 x 3200 بكسل، ومعالج Snapdragon 8 Gen 1، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 1099 دولارًا أمريكيًا.

 

3. شاومي 12S

 

يعد شاومي 12S خيارًا جيدًا لمن يبحث عن هاتف ذكي فلاجشيب من شاومي بسعر مناسب. يحتوي الهاتف على شاشة AMOLED مقاس 6.28 بوصة بدقة 1080 x 2400 بكسل، ومعالج Snapdragon 8 Gen 1، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 999 دولارًا أمريكيًا.

 

4. شاومي 12X

 

يعد شاومي 12X خيارًا رائعًا لمن يبحث عن هاتف ذكي فلاجشيب من شاومي بسعر مناسب للغاية. يحتوي الهاتف على شاشة AMOLED مقاس 6.1 بوصة بدقة 1080 x 2400 بكسل، ومعالج Snapdragon 870، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 799 دولارًا أمريكيًا.

 

بشكل عام، تقدم شاومي مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية الرائدة في عام 2023، والتي تلبي احتياجات جميع المستخدمين. كما تقدم الشركة أسعارًا تنافسية للغاية، مما يجعلها خيارًا رائعًا لمن يبحث عن هاتف ذكي فلاجشيب بسعر مناسب.

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