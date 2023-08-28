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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأقل من نصف سعر iPhone.. ريلمي تطلق هاتفا جديدا فلاجشيب 

بأقل من نصف سعر iPhone..ريلمي
بأقل من نصف سعر iPhone..ريلمي تطلق موبايل جديد

أعلنت شركة ريلمي Realme الصينية الرائدة أخيرًا عن هاتف Realme GT 5 في الصين. يُعد الهاتف الذكي المتطور أحدث إصدار في تشكيلة GT الشهيرة ويتميز ببعض المواصفات والميزات القوية، لذا إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول الجهاز مثل مواصفاته وتصميمه والسعر وما إلى ذلك.

 

Realme GT 5: التصميم والشاشة
 

تعاونت شركة Realme مع BYD Electronisc من أجل "الزجاج المعجزة" الموجود في الجزء الخلفي من طراز GT 5. يتميز الهاتف بهيكل ثنائي اللون للوحة الخلفية وجزيرة كاميرا كبيرة. يتميز أيضًا بوحدة كاميرا تشبه القناع، على غرار هواتف Pixel الحديثة، على الرغم من أنها أوسع بكثير. تتميز هذه الوحدة بحلقات كاميرتين على اليسار. وفي الوقت نفسه، يشتمل الجانب الأيمن على شرائط LED مستطيلة الشكل (تسمى Halo Pro) تقدم ألوانًا مختلفة ونافذة زجاجية شفافة تعرض مجموعة شرائح Snapdragon.
من ناحية أخرى، يتميز الجزء الأمامي بشاشة OLED طويلة بقياس 6.74 بوصة تقدم دقة 1.5K ومعدل تحديث مرتفع يبلغ 144 هرتز. تتميز اللوحة أيضًا بكاميرا سيلفي بفتحة ثقب مركزية. يتميز هاتف Realme GT 5 الجديد أيضًا بشريحة عرض مستقلة X7 تم تطويرها بواسطة PixelWords لتحسين التجربة المرئية. تقدم هذه الشاشة ذروة سطوع تبلغ 1400 شمعة وإعتام 2160 PWM وحواف ضيقة 1.46 مم ونسبة شاشة إلى جسم تبلغ 93.7 بالمائة.


المواصفات


تحت الغطاء، يتميز Realme GT 5 بمعالج شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 8 Gen 2 SoC، والذي يتم إقرانه بما يصل إلى 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام نوع LPDDR5 و1 تيرابايت من ذاكرة التخزين الداخلية نوع UFS 4.0. وتجدر الإشارة إلى أن الهاتف الذكي الجديد متوفر في نسختين مختلفتين تتميزان بقدرات بطارية وسرعات شحن مختلفة. يضم أحدهما  بطارية أكبر بسعة 5240 مللي أمبير تدعم سرعات شحن سريعة تبلغ 150 وات. تدعي الشركة أن هذا النموذج يمكنه الوصول إلى الشحن الكامل في 18 دقيقة فقط.
تتميز النسخة الثانية ببطارية أصغر بسعة 4600 مللي أمبير لكنها تدعم سرعة شحن سريعة مذهلة تبلغ 240 وات. هذا يمكّن من الشحن الكامل في 9 دقائق و30 ثانية من الشحن القادر على توفير ساعتين من وقت التحدث.
و يتميز هاتف Realme GT 5 بإعداد كاميرا ثلاثية في الخلف. مستشعره الرئيسي هو Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل يدعم ميزتي OIS وPDAF. يتم إقرانه بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. يضم الجزء الأمامي كاميرا بدقة 16 ميجابكسل للصور الشخصية والمكالمات.

تشمل الميزات البارزة الأخرى ماسحًا ضوئيًا لبصمات الأصابع في الشاشة وNFC وصوت Hi-Res وDolby Atmos ومحرك الذاكرة Whirlwind 2.0 الذي يتيح لك تشغيل 76 تطبيقًا في الخلفية ونسخة مخصصة Realme UI 4.0 المبنية على نظام Android 13 OS .

 

السعر والألوان 


تم الإعلان عن Realme GT 5 في نسختين من الألوان، وهما Flowing Silver Illusion وStarry Oasis (الأخضر). كما أنه يأتي في تكوينات تخزين مختلفة. يشمل ذلك طراز 12 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر 2999 يوان (حوالي 411 دولارًا) وإصدار 16 جيجابايت + 512 جيجابايت بسعر 3299 يوان (حوالي 411 دولارًا) وإصدار 24 جيجابايت + 1 تيرابايت متوفر مقابل 3799 يوان (حوالي 520 دولارًا). سيطرح الهاتف الذكي للبيع اعتبارًا من 4 سبتمبر في الصين.

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