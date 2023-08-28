بمشاركة 25 دولة.. رجال الأعمال المصريين الأفارقة تستعد لإطلاق معرض سيراميكا إكسبو

تستعد جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، EABA , تحت رئاسة الدكتور يسري الشرقاوي و وفق توجهات الدولة المصرية بضرورة زيادة الصادرات لإطلاق فعاليات معرض وملتقى Cermica Expo، والذي سيقام في دورته الثانية.

يقام المعرض خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2023 في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر.

المعرض يستهدف الترويج وزيادة الصادرات المصرية من منتجات مواد البناء الاكثر طلبا الان في قارة افريقيا ويخدم قطاع عريض من مصنعي السيراميك والبورسلين والرخام والأدوات الصحية ومواد البناء.

يتوقع أن يشهد المعرض مشاركة أكثر من ٢٠٠ رجل أعمال ومستورد من خارج مصر تم تاكيد حضورهم ، بالإضافة إلى ممثلين عن أكبر المشروعات من 25 دولة مختلفة.

يهدف المعرض إلى تعزيز الروابط التجارية بين أسواق البناء والتشييد والوكلاء في مناطق أفريقيا والدول العربية.، كذلك لزيادة الصادرات المصرية وفتح الاسواق المختلفة

سيشمل المعرض لقاءات ثنائية ومؤتمر يتحدث فيه نخبة متميزة من رجال التشييد والبناءوالخبراء وتم توجيه الدعوة لكافة سفراء الدول الافريقية والاجنبية للمشاركة والحضور ، كما سيعقد جلسات خاصة ثنائية بعد الجلسات الافتتاحية تهدف إلى تبادل المعرفة وتعزيز العلاقات التجارية. هناك أيضًا جلسة نقاشية مع كبار رجال الأعمال حول "مستقبل قطاع مواد البناء في ظل تفعيل اتفاقية "التجارة البينية الأفريقية". كما ان هناك ورش فنية لتدريب الحرفيين والمهنيين علي احدث التكنولوجيا الاسبانية والاوروبية علي بعض الاعمال الفنية والتركيبات المهنية جدا علي مدار ٣ ايام بهدف الاطلاع التقني وزيادة معدل الكفاءة الفنية

ومن جانبه ذكر الدكتور يسري الشرقاوي: "إن معرض وملتقى Cermica Expo يعتبر فرصة مميزة لدعم الصادرات و لجذب الاستثمارات البينية وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين مختلف الدول المشاركة و نحن نهدف كجمعية ومنظمة اعمال فاعله علي توفير بيئة تجارية تسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في قطاع صناعة مواد البناء."

من ناحية أخرى، صرح السيد عادل فهمي، رئيس مجلس إدارة شركة جرين لاند والمنفذة للتنظيم والاجراءات التنفيذية للمعرض، وفق شراكة استراتيجية بأن هذا المعرض وهذه النسخة تحديدا تأتي كنقطة تحول هامة في مجال صناعة مواد البناء والتشييد. ويأتي في ظل المستجدات الاقتصادية والتجارية على الساحة العالمية كفرصة لتعزيز الروابط التجارية وتعميق التعاون بين مناطق متعددة.

الملتقى والمعرض يُعَدُّ منصة رئيسية لتوطيد الروابط التجارية وزيادة الصادرات في الأسواق الإفريقية والعربية. من المتوقع أن تصل قيمة الأعمال المُنجزة خلال هذا المعرض إلى ما بين 30 إلى 50مليون دولار.

كما ان ابرز المشاركين من دول متعددة مثل الأردن، السعودية، السنغال، العراق، المغرب، كينيا، أوغندا، تونس، جيبوتي، روسيا، رواندا، زامبيا، عمان، فلسطين، لبنان، الجزائر، غانا، إسبانيا، وفرنسا.

ويعد هذا التجمع للمصنعين في مجال مواد البناء و المتنوع للدول يحقق جزء من رؤية مصر لزيادة الصادرات غير البترولية، وربما يكون نواة ايضا لفتح الافاق للنظر علي اسواق تكتل البريكس في ذات المجال وهذا يجب ان يكون توجه الجميع كلا في مجاله خاصة بعد انضمام مصر إلى مجموعة البريكس، كما يقدم معرض وملتقى Ceramica منصة مثالية للاستثمار في فرص الصادرات المتعاظمة.