الغردقة تكثف جهود النظافة ورفع تجمعات القمامة

بدأت مدينة الغردقة جهوداً مكثفة لتعزيز النظافة والبيئة المحيطة، بمبادرة من اللواء ياسر محمد حماية، رئيس المدينة. وقد أكد اللواء حماية على أهمية تكثيف الجهود لرفع تجمعات القمامة والمخلفات، من أجل ضمان سلامة المواطنين والحفاظ على البيئة.

تضمنت المبادرة تكليف رؤساء الأحياء بمتابعة عمليات النظافة ورفع التراكمات بشكل يومي، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. في هذا السياق، أشرف اللواء محمد صلاح على حملة نظافة مكثفة في حي جنوب، حيث تم رفع مخلفات الأشجار والقمامة من منطقة أبو عشرة ومناطق أخرى كمبارك ٦، مجاويش، وممشى شيري.

أما في حي شمال، فقد قاد اللواء أحمد مهدي حملة نظافة مماثلة، تركزت على منطقة اللؤلؤة، حيث تم رفع مخلفات الأشجار والقمامة من مبارك ١٢، ١٣، ١٤، بالإضافة إلى منطقة عمارات الجيش.

تأتي هذه الجهود ضمن إطار التزام المدينة بتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمحافظة على نظافة وجمال البيئة المحيطة. تعكس هذه المبادرة التفاني والاهتمام ببناء مجتمع صحي ومستدام، وتؤكد على التزام المدينة بتحقيق تحسن مستدام في جودة الحياة للجميع.