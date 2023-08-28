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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بـ 267 جنيها.. فاكسيرا تعلن توافر تطعيم الأنفلونزا

تطعيم الانفلونزا
تطعيم الانفلونزا

 أعلنت الشركة   الشركة المصرية  القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات  “ فاكسيرا ”  عن توافر لقاح الأنفلونزا الموسمية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ فى مراكز التطعيمات بالمصل واللقاح.

وأوضحت الشركة المصرية ، أن  نوع تطعيم الأنفلونزا المتوفر حاليا هو لقاح الرباعي Tetravalent ، بسعر الجرعة ٢٦٧ جنيهاً شامل خدمة التطعيم.

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏تحتوي على النص '‏تطعيم الإنفلونزا الآن متوفر بالمصل واللقاح سابقين الإنفلونزا بخطوة VACSERA مركز التطعيمات :الرئيسى 51 ش وزارة الزراعة العجوزة الجيزة 02/37611111 داخلى 1010‏'‏‏

الفئات المستهدفة من تطعيم الانفلونزا 

ويعد تطعيم لقاح الإنفلونزا الموسمية بداية من عمر ٦ أشهر، ولمن هم أول مرة لهم تلقي اللقاح  وعمرهم بين ٦ أشهر إلى ٩ سنوات جرعتين بينهم شهر، ولمن هم ٩ سنوات فما فوقها جرعه واحدة.


 وعن الفئات المستهدفة من التطعيم ، فإنه لجميع الأعمار الجرعة ثابتة وهي ٢/١ مل ( الجرعه كاملة) أي كان السن أو عدد الجرعات ( لا يوجد تقسيم للجرعة).

 

ن التطعيم ضد الإنفلونزا من الأشياء المهمة وقد أكد الدكتور محمد حسن الطراونة استشاري الأمراض الصدرية ان تطعيم الإنفلونزا الموسمية مهم جدا وذلك للوقاية من الإصابة بمجموعة من الفيروسات المسببة للإنفلونزا الموسمية، مشيرا إلى أنه ينصح بأخذه قبل دخول فصل الشتاء مباشرة أو في بدايته.

 

هل هناك آثار جانبية لإبرة الانفلونزا ؟

أكد الدكتور محمد حسن الطراونة، أنها قد تظهر بعض الآثار الجانبية بعد الحصول على لقاح الانفلونزا ، ومن أكثرها شيوعاً: "ألم، احمرار، كدمات، انتفاخ، ظهور نتوءات في موقع الحقن، الحمى بدرجةٍ خفيفة، القشعريرة، البكاء والاضطراب، الصداع والشعور بالتعب، آلام المفاصل أو العضلات" .

هل هناك موانع للحصول على إبرة الانفلونزا ؟

نصح الدكتور محمد الطراونة، بعدم حصول بعض الأشخاص على لقاح الإنفلونزا، خاصة الحالات المصابة بحساسية سابقة اتجاه اللقاح وظهور أعراض ردود الفعل التحسسية، والتي تشمل:" طفح جلدي، حكة، 
ضيق في التنفس، 
انتفاخ الوجه أو اللسان".

كما نصح بعدم تناول اللقاح للأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الدجاج، أو البيض، أو حتى الريش، وكذلك الذين لديهم حساسية من المضاد الحيوي جنتامايسن (Gentamicin)، وأيضا الذين قد اصيبوا بعدوى شديدة مع ارتفاع في درجة الحرارة.

هل بعض الأدوية تؤثر في إبرة الإنفلونزا؟

وأشار إلى أنه يفضل استشارة الطبيب قبل الحصول على المطعوم وإخباره عن الأدوية التي يأخذها، ومن أكثر الأدوية التي يُنصح بعدم أخذ إبرة الإنفلونزا عند استخدامها، أو تأجيل أخذ إبرة الإنفلونزا حتى يتم إنهاء استخدامها: أدوية الكورتيزون، أدوية علاج اضطرابات المناعة الذاتية؛ كأدوية علاج الصدفية، وأدوية علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، والأدوية المعطاة للأشخاص عند خضوعهم لزراعة الأعضاء.

الأنفلونزا تطعيم اللقاح اثار جانبية طفح جرعتين

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