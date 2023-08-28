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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 4641 مشروعا للشباب بتمويل 413 مليون جنيه بالفيوم

الدكتور احمد الانصارى
الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم


أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تنفيذ عدد 4641 مشروعاً ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، وبتمويل يبلغ 413 مليوناً و179 ألف جنيه، وفرت نحو 20 ألف و438 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة، وذلك منذ بداية مبادرة "مشروعك" بالفيوم وحتي نهاية شهر يوليو الماضي.

وأوضح محافظ الفيوم، أن عدد الأنشطة الصناعية بلغ 401 مشروعاً، والأنشطة التجارية 3518 مشروعاً، والأنشطة الخدمية 235 مشروعاً، والأنشطة الزراعية 31 مشروعاً، والأنشطة الحيوانية 188 مشروعاً، فضلاً عن أنشطة المهن الحرة التي بلغت 268 مشروعاً، لافتاً إلي أنه تم دعم المرأة المعيلة من خلال تمويل المشاريع المنزلية والأنشطة المختلفة، حيث بلغ عدد المشروعات التي تم تمويلها للسيدات ضمن المبادرة 1605 مشروعاً.

وأكد "الأنصاري" أن ذلك يأتى تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بتشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز ثقافة العمل الحر، حيث تساهم تلك المشروعات في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة، فضلاً عن التأكيد على جهود الدولة نحو الاتجاه إلى التصنيع والإنتاج، تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

ولفت المحافظ، إلي أن برنامج "مشروعك" عزز وبشكل ملموس من جهود المحافظة فى مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات، فضلاً عن التأكيد على دعم جهود الدولة المصرية فى الإتجاه نحو الإنتاج، مؤكداً حرصه التام على تقديم كافة أوجه الدعم، للتوسع في إقامة العديد من المشروعات من خلال برنامج مشروعك، لما يمثله من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات.

ووجه محافظ الفيوم، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بتقديم كافة سبل الدعم والرعاية للشباب الراغبين في الحصول على قروض لمشروعاتهم وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لهم، وتكثيف حملات التوعية لتعريف الشباب بكيفية التقديم على المبادرة، من خلال المقرات الخاصة بمبادرة "مشروعك" وتوفير التدريب الفني والإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج، وذلك ضمن جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.

جدير بالذكر، أن مبادرة "مشروعك" تهدف إلى إقامة العديد من المشروعات بكافة المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية، وغيرها، ويتميز برنامج "مشروعك" بمساعدة المتقدمين على تقنين أوضاعهم، ومتابعة المشروع مع البنك أثناء فترة التمويل، ومحاولة حل أي معوقات تواجه المشروع المتقدم، بالإضافة إلى إعطاء الشباب رخصة مؤقتة تصل إلى 5 سنوات لحين إنهاء إجراءات الرخصة النهائية للمشروع.

 

محافظ الفيوم لشباب المتطوعين: القيادة السياسية معنية جدا بالحلول الجذرية لمشاكل المواطنين

 

 

 

محافظ الفيوم يتابع معدلات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"والخطة الاستثمارية

 

 

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