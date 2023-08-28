عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منال عوض تشارك باحتفالات مدينة دمياط الجديدة بعيدها السنوى

احتفاليه بدمياط
احتفاليه بدمياط

شاركت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالاحتفالية التى أقامتها جمعية المستثمرين بالعيد السنوى لمدينة دمياط الجديدة. 

حضر الاحتفال إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط ود. أسامة حفيلة رئيس جمعية المستثمرين واللواء أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط ومحمد خلف الله رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورؤساء الجامعات ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية.

أعربت " الدكتورة منال عوض " عن سعادتها بحضور الاحتفال بالعيد السنوى لمدينة دمياط الجديدة، ومرور ٤٣ عام على قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشائها فى عام ١٩٨٠م بتخطيط من المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق ، لتصبح إضافة جديدة لمحافظة دمياط لتميز موقعها بعدد من المقومات الفريدة  والذى جعلها قلعة صناعية ومجمع سكنى و سياحى وخدمى فريد من نوعه ، لتتنوع  مزاياها التنافسية الذى حقق مردود اقتصادى وسياحى على المدينة بشكل خاص والمحافظة بشكل عام ، هذا إلى جانب ، احتضانها لصروح علمية ضخمة.

أضافت " المحافظ " أن مدينة دمياط الجديدة جاءت ضمن رؤية ناجحة للدولة المصرية لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة والحد من الزحف العمرانى على الأراضى الزراعية و التكدس داخل المدن مما يحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

كما وجهت " محافظ دمياط " التحية إلى جميع الحضور من جميع الجهات ، مؤكدة أن الجميع يتعاون من أجل تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة.

 تضمن الاحتفال  تكريم " الدكتورة منال عوض " تقديرًا لجهودها المبذولة لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة،  هذا إلى جانب تكريم رؤساء الجهاز وأعضاء مجلس إدارة الجمعية السابقين ، كما تضمن فقرات فنية قدمتها فرقة التخت العربى للموسيقى والغناء بقيادة المايسرو الدكتور ياسر معوض.

دمياط أسعار الغاز الطبيعي أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أسعار الغاز أعضاء مجلسى التنمية الاجتماعية والاقتصادية المهندس حسب الله الكفراوي هيئة ميناء دمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

مفيش ضرايب.. هدايا رئاسية لهذه القطاعات تحقق 6 مكاسب

السجن بانتظارها.. أنباء عن هروب وزيرة خارجية ليبيا إلى تركيا

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

بالقطارات والمترو.. النقل ترفع قيمة الغرامات المقررة على الركاب المخالفين ..مستند

قرار حاسم من الأهلي بشأن صفقة ضم موليكا

موضوعات متعلقة

رفع كثافة قاعات رياض الأطفال بالمدارس الرسمية بدمياط

زيادة الحصص الإنتاجية بمخابز دمياط

محافظ دمياط توافق على تعديل تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوى الفنى

محافظ دمياط: الدولة حريصة على تطوير صناعة الأثاث

لتغيبهم عن العمل.. إحالة عدد من العاملين بمستشفيات دمياط للتحقيق

ميناء دمياط يستقبل 2315 رأس ماشية عجول تسمين

دورات تدريبية للوقاية من الفيروسات الكبدية بدمياط

أطفال دمياط يبدعون في الحفر على الرمال بشواطيء رأس البر

ترشيحاتنا

تحالف الأحزاب المصرية يطالب السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة

انهيار أسهم أكبر مطور عقاري في العالم

مفاجأة.. أمريكا تتدخل لمنع مهاجمة أوكرانيا لأراضي روسيا

تفاصيل عرض اتحاد جدة الأخير للتعاقد مع محمد صلاح من ليفربول

لطلاب الثانوية العامة 2023.. تنسيق ومصروفات جامعة الملك سلمان الأهلية لجميع الكليات

أوهمهم بترخيص منجم ذهب .. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة أسوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جديدة ومختلفة.. طريقة عمل مخ وكبدة بالردة

موضة الموسم.. نجمات تألقن بضفيرة الشعر | من الأجمل

بعد فيديو قراءة القرآن على الموسيقى| داعية يخرج عن صمته.. وهذا حكم الإفتاء

تشبه كورونا.. طبيب يكشف عن متلازمة ما بعد الإصابة بمتحور EG5

فيديو

يقترب من 1900.. تذبذب أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

سلوى خطاب: مفتقدين أحمد زكى وسعاد حسنى وتمنيت تكريمهما في مهرجان الدراما

اتعلم التقطيع وفتح القبور .. كواليس استعداد أحمد فهمي لمسلسل سفاح الجيزة

بعد عام من انفصالهما.. معتصم النهار ولين برنجكجي معًا من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ