أحمد أبو اليزيد: الإرادة السياسية كلمة السر في نجاح مشروع توشكى.. فيديو

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن كلمة السر في نجاح مشروع توشكى هي الإرادة السياسية.

وأضاف الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "لو لم تكن مصر لديها إرادة سياسية جادة لم يكن سيتحقق ما حدث في توشكى"، لافتا: "تم تفجير جبال ونتحدث عن مساحة قوامها 19 كيلو متر".

وأشار الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس،: "تم إنشاء محطات رفع مياه جبارة من منسوب منخفض إلى منسوب عالي، فضلا عن محطات الكهرباء والطرق".

وأوضح الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس،: "الزراعة ليست ماء وأرض فقط، بل سماد أيضا، ومثلث ما بين الأرض والماء والسماد".