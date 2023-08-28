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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد أبو اليزيد: الإرادة السياسية كلمة السر في نجاح مشروع توشكى.. فيديو

أحمد أبو اليزيد
أحمد أبو اليزيد

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن كلمة السر في نجاح مشروع توشكى هي الإرادة السياسية.

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وأضاف الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "لو لم تكن مصر لديها إرادة سياسية جادة لم يكن سيتحقق ما حدث في توشكى"، لافتا: "تم تفجير جبال ونتحدث عن مساحة قوامها 19 كيلو متر".

 

وأشار الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس،: "تم إنشاء محطات رفع مياه جبارة من منسوب منخفض إلى منسوب عالي، فضلا عن محطات الكهرباء والطرق".

 

وأوضح الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس،: "الزراعة ليست ماء وأرض فقط، بل سماد أيضا، ومثلث ما بين الأرض والماء والسماد".

أحمد أبو اليزيد توشكى الأستاذ بكلية الزراعة الإرادة السياسية الدكتور أحمد أبو اليزيد الكهرباء والطرق القوات المسلحة

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