اليابان تصمم صاروخًا جديدًا للطائرات المقاتلة من الجيل التالي

تخطط اليابان لتصميم صاروخ جديد للطائرات المقاتلة الجديدة التي تطورها مع بريطانيا وإيطاليا، وتهدف إلى تجهيزها به عندما يتم نشرها لأول مرة في الدولة الآسيوية في عام 2035، حسبما قال مصدر مطلع لوكالة أنباء “كيودو”.

وأظهرت دراسة شاركت فيها اليابان وبريطانيا حول ما سيكون مناسبًا للطائرات المقاتلة الجديدة التي ستستخدمها قوات الدفاع الجوية الذاتية لليابان أن صاروخًا جو-جو محلي الصنع سيضمن في البداية أداءً أفضل بتكلفة أقل من صاروخ ميتيور الجو-جو الذي طورته أوروبا.

وفي المستقبل، قد تنظر اليابان في تجهيز مقاتلاتها الجديدة بصواريخ تستخدم للطائرات الحربية البريطانية والإيطالية لتحسين قدراتها، حسب المصدر.

وقد أعلن قادة اليابان، حليف أمريكا الأمنية المقرب، والعضوان في حلف شمال الأطلسي في ديسمبر الماضي عن إطلاق مشروع المقاتلة المشترك، في ظل بيئة أمنية شديدة تزداد سوءًا بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية والترسانة العسكرية للصين. وهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها اليابان في تطوير معدات دفاعية مع دولة أخرى غير الولايات المتحدة.

حاليًا، يعمل البلدان الثلاث على التصميم الأساسي لجسم الطائرة وتفاصيل المحرك.

ولتبسيط عملية التطوير، يجرون محادثات لإنشاء هيئة لتنفيذ القرارات التي اتخذتها سلطات دفاعهم، وفقًا للمصدر.