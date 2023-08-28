عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تصمم صاروخًا جديدًا للطائرات المقاتلة من الجيل التالي

صدى البلد

تخطط اليابان لتصميم صاروخ جديد للطائرات المقاتلة الجديدة التي تطورها مع بريطانيا وإيطاليا، وتهدف إلى تجهيزها به عندما يتم نشرها لأول مرة في الدولة الآسيوية في عام 2035، حسبما قال مصدر مطلع لوكالة أنباء “كيودو”.

 وأظهرت دراسة شاركت فيها اليابان وبريطانيا حول ما سيكون مناسبًا للطائرات المقاتلة الجديدة التي ستستخدمها قوات الدفاع الجوية الذاتية لليابان أن صاروخًا جو-جو محلي الصنع سيضمن في البداية أداءً أفضل بتكلفة أقل من صاروخ ميتيور الجو-جو الذي طورته أوروبا.

وفي المستقبل، قد تنظر اليابان في تجهيز مقاتلاتها الجديدة بصواريخ تستخدم للطائرات الحربية البريطانية والإيطالية لتحسين قدراتها، حسب المصدر.

وقد أعلن قادة اليابان، حليف أمريكا الأمنية المقرب، والعضوان في حلف شمال الأطلسي في ديسمبر الماضي عن إطلاق مشروع المقاتلة المشترك، في ظل بيئة أمنية شديدة تزداد سوءًا بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية والترسانة العسكرية للصين. وهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها اليابان في تطوير معدات دفاعية مع دولة أخرى غير الولايات المتحدة.

حاليًا، يعمل البلدان الثلاث على التصميم الأساسي لجسم الطائرة وتفاصيل المحرك.

ولتبسيط عملية التطوير، يجرون محادثات لإنشاء هيئة لتنفيذ القرارات التي اتخذتها سلطات دفاعهم، وفقًا للمصدر.

الحرب الروسية الولايات المتحدة أمريكا إيطاليا اليابان الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

بصور جديدة ..محمد صلاح يحسم جدل رحيله عن ليفربول

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

اتحاد الكرة يزف بشرى سارة للجماهير بشأن مباراتي مصر أمام إثيوبيا وتونس

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

ترشيحاتنا

سعر جديد لأرخص سيارة عائلية "زيرو" في مصر .. اعرف بكام

57.5% للحقوق و59.3% للآداب .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ريلمي تطلق رسميا هاتف GT 5 بذاكرة عشوائية عملاقة 24GB.. اعرف مواصفاته

لو هتقدم فى كلية الشرطة.. كيفية استخراج قيد عائلي

فيتش تتوقع ارتفاع نسبة مساهمة قطاع الإنشاءات في الناتج المحلي

أول تعليق من داليدا خليل على ارتباطها بـ عمرو دياب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..فيديو يوثق انبهار فوج أجنبي عند تناولهم خبز سيدة مصرية

تجعل البطاطس سامة.. احترس طرق طهي تزيد المركبات الخطر

طريقة عمل قهوة بالزبدة bullet coffe

الفكرة تراودني| موقف مشاهير الزمالك من الانتخابات القادمة.. والعدل يخرج عن صمته

فيديو

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

القمر الأزرق العملاق ..العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

يقترب من 1900.. تذبذب أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ