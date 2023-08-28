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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس مجلس الوزراء العراقي يستقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي يستقبل أمين عام التعاون الإسلامي

استقبل  رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، الأمين العام لـ منظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، والوفد المرافق له.

وجرى، خلال اللقاء، بحث أوضاع العالم الإسلامي وبعض القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وفي مقدمتها خطاب الكراهية وظاهرة الإسلاموفوبيا، والدور الذي تقوم به منظمة التعاون الإسلامي في سبيل تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

كما ثمّن السوداني موقف منظمة التعاون الإسلامي في الاستجابة السريعة لدعوة العراق والمملكة العربية السعودية بعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية للدول الإسلامية لبحث جريمة حرق المصحف الشريف.

وقدم الامين العام شرحا لجهود المنظمة في تعاملها مع تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا وجرائم حرق نسخ من المصحف الشريف ومبادرات المنظمة إزائها، مؤكدا ضرورة دعم جهود المنظمة للتصدي لهذه الظاهرة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى الخطوات التنفيذية للحكومة في إعداد مشروع قانون ضدّ الكراهية، يتبناه العراق ويقدمه إلى المنظمات والمحافل الدولية.

وأشاد حسين إبراهيم طه بالدور المهم الذي تقوم به جمهورية العراق في دعم منظمة التعاون الإسلامي سعيا نحو تحقيق أهدافها الرامية إلى تعزيز روابط التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء بالمنظمة وشعوبها في شتى ربوع العالم الإسلامي.

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