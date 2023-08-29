عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عملنا قيمة.. مصطفى حجاج يطرح أحدث أغانيه على يوتيوب

مصطفى حجاج
مصطفى حجاج

طرح النجم مصطفى حجاج أحدث أعماله الغنائية عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، بعنوان "عملنا قيمة"، من إنتاج "إن جي ميوزيك برودكشنز".

يتعاون مصطفى حجاج في أغنية "عملنا قيمة" مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن، والملحن مصطفى العسال، والموزع الموسيقي أماديو.

وتقول كلمات أغنية "عملنا قيمة":

يادكتور من غير ماتبنج خيط
ياجراح من كترك لا بقيت أتوجع ولا أعيط

آه..منكو لله كلكو
ياللي كنت بحبكو
وواخدكم حبايبي
وواخدني عدوكو

كانوا غاليين مابقوش
واحتجناهم مابانوش
دي وشوش وع المغشوش
باعونا ليه

انا كنت غلبان وغشيم
وتوبت والله العظيم
مادفعش فيهم مليم
دول يسووا إيه

عملنا قيمة
لابن اللئيمة
عملنا قيمة لناس لئيمة
خسارة ننطق اسمهم
عملنا سعر
للي مالهومش سعر
لو سيبت بوقي
يجيبلي حقي
القول هيحرق دمهم

هنشر غسيلهم ع المناشر
وهذيع وأقول ع المباشر
ياللي بسببكم
بطلت أحب بطلت أعاشر

أنا اشتريت بالدين
حمام طلع تعابين
نجاني دعا الوالدين
وجت جمايل

مشيتها بالإحساس
مع معدومين إحساس
أنا ف حبايبي ياناس
يختي مايل

يذكر أن مصطفى حجاج طرح مؤخرا أغنية "بنت الناس" ليفتتح بها صيف 2023، وتعاون في كلماتها مع الجوكر، وألحان أحمد عبده، وتوزيع أسامة عبدالهادي، وإنتاج هاني محروس.

مصطفي حجاج عملنا قيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

في ستين داهية.. حسن شاكوش يهاجم جمهور حفلته بالساحل الشمالي.. فيديو

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

عماد البناني يكشف حقيقة موافقة الزمالك على تقسيط غرامة كهربا

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

موضوعات متعلقة

خرج من المستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للشاعر أمل الطائر

سيلينا جوميز تتعرض لكسر في يدها .. تفاصيل

بعد إيقاف كزبرة بسببها..رضا البحراوي يثير الجدل ويغني عليا الطلاق كله بيكدب

تعرف على موعد عرض الحلقات المقبلة من مسلسل السفاح

لتعليم أساسيات العزف على الجيتار.. سر تواجد العازف وحيد ممدوح بالسعودية

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

تفاصيل حفل محمد الحلو في جدة وموعد طرح التذاكر

سأبدأ حياة جديدة.. نجم «إكس فاكتور» يكشف عن نيته لاعتزال الغناء

ترشيحاتنا

مفاجأة.. سبب مطالبة زاهي حواس استعادة آلاف القطع الأثرية من المتحف البريطاني

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. مفاوضات سد النهضة بلا جديد

بالرقص والغناء.. بيومي فؤاد يشعل الأجواء في العرض الخاص لـ«العميل صفر» بالسعودية

حتحوت: اعتراض جمهور الزمالك على عماد البناني «منطقي» لو كان أهلاويًا| فيديو

96 % للهندسة 95% للفني الصحي 65% للعلوم الإدارية..مؤشرات تنسيق الدبلومات 2023

عملنا قيمة.. مصطفى حجاج يطرح أحدث أغانيه على يوتيوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تضارب الأقاويل.. محمد صلاح يرد على أنباء تعاقده مع اتحاد جدة

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

فيديو

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ