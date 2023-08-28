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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب مصر بلدي: اجتماع لدعم ترشح الرئيس السيسى في الانتخابات الرئاسية

سعيد شحاته أمين
سعيد شحاته أمين عام التنظيم وعضو الهيئة العليا لحزب مصر بلد

أكد سعيد شحاتة أمين عام التنظيم وعضو الهيئة العليا لحزب مصر بلدي أن الحزب برئاسة اللواء سيف الاسلام عبدالباري وبحضور الهيئة العليا وأمناء المحافظات سينعقد يوم السبت المقبل للإعلان عن دعم  ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة واتخاذ عدة قرارات حيال ذلك والإجراءات اللازمة لدعمه خلال الفترة المقبلة.


ويأتي ذلك انطلاقا من المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق الحزب نظرا لخطورة المرحلة الراهنه في ظل التحديات التي يمر بها العالم من الأزمة الاقتصاديه  وغيرها من التحديات التي تفرض علينا الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة المصرية على مدار العشر  سنوات الماضية في كافة قطاعات الدولة المصرية.

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