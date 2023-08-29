الأكثر تميزا من سامسونج في السوق.. هاتف بسعر 5 آلاف جنيه ومواصفات جبارة

يعد هاتف Galaxy A13 من شركة سامسونج الكورية الجنوبية واحدا من أكثر هواتف الشركة مبيعا حيث يتميز الهاتف بسعره الرخيص إضافة إلى إمكاناته المميزة والتي تشمل أداء قوي وبطارية كبيرة وشاشة وكاميرا فائقة الدقة، حيث يعتبر واحدا من أفضل الخيارات لدى الشباب ومحدودي الدخل.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A13 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD ، قياس 6.6 بوصة، وبدقة 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

ويتميز هاتف سامسونج Galaxy A13 مع وزن 195 جراماً، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف، وحماية للزجاج الأمامي من نوع Corning Gorilla Glass 5، مع ألوان الأبيض والأزرق والأسود والوردي.



ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A13 كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش LED وميزات HDR وpanorama مع تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل ، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A13 على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، مع منفذ شحن من نوع USB Type-C 2.0.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A13 بمعالج من نوع Dimensity 700 من شركة ميدياتك التايوانية، والمطور بدقة تصنيع 7 نانومتر، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة، مع نظام التشغيل أندرويد.

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A13 في السوق المصري بسعر حوالي 5 آلاف و200 جنيهًا، علمًا بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضًا حسب المتجر.