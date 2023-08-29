تتحول إلى إعصار كبير .. تحذيرات في فلوريدا من العاصفة إيداليا

ضربت العاصفة الاستوائية ايداليا غرب كوبا ومن المتوقع أن تشتد قوتها لتتحول إلى إعصار كبير، بينما تزحف نحو ساحل خليج فلوريدا حيث أمر المسؤولون بعمليات الإجلاء وحثوا السكان على الاستعداد للهبوط المتوقع يوم الأربعاء.

وقال المركز الوطني للأعاصير ومقره ميامي في أحدث تحذيراته إن إداليا كانت تتحرك على بعد نحو 80 ميلا (130 كيلومترا) قبالة الطرف الغربي لكوبا بينما كانت تتجه شمالا محملة برياح تبلغ سرعتها القصوى 70 ميلا في الساعة (112 كيلومترا في الساعة).

أدت شدة العاصفة المتزايدة ومسارها الشمالي إلى وضع حوالي 14 مليون من سكان فلوريدا تحت تحذيرات من الأعاصير والعواصف الاستوائية على طول خليج المكسيك.

وحذرت السلطات من أن الخطر الرئيسي على حياة الإنسان الذي تشكله العاصفة سيكون من ارتفاع جدران مياه البحر التي تدفعها الرياح العاتية إلى الداخل، مما يؤدي إلى غمر المناطق الساحلية المنخفضة.

تم نشر تحذيرات من هبوب العواصف على مسافة مئات الأميال من الخط الساحلي لساحل الخليج، من منطقة ساراسوتا شمالًا عبر تامبا وتمتد إلى ملاذ الصيد الرياضي في Indian Pass في الطرف الغربي لخليج أبالاتشيكولا.

وقال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر الاثنين: 'استعدوا لهذا'، مضيفًا أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ومديرة الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، دين كريسويل.

وأضاف 'افعلوا ما يجب عليكم فعله. لا يزال لديكم الوقت اليوم. لديكم الوقت لمعظم أيام الغد'، وحث سكان فلوريدا على الاستعداد للظروف التي قد تكون خطيرة.

وهرع الكوبيون لإخلاء البلدات الساحلية، وهدم المنازل وتقييد قوارب الصيد بينما توغلت الإعصار إداليا بالقرب من الطرف الغربي للدولة الجزيرة يوم الاثنين.

وكانت مياه الفيضانات ذات اللون البني الداكن قد غمرت قرية الصيد الصغيرة غوانيمار، جنوب هافانا، بحلول منتصف بعد الظهر.

وحملت الحافلات التي يعود تاريخها لعقود من الزمن، والتي فقدت ألواح الأرضية والنوافذ، السكان إلى أرض مرتفعة بينما كانت الرياح تعصف وتهز أسطح الصفيح وتضرب قوارب الصيد المختبئة في أشجار المانغروف.

وقالت ياديرا ألفاريز (34 عاما) بينما كانت تستعد للإخلاء مع أطفالها الخمسة: 'هطلت أمطار منذ يومين'. 'نحن نحاول الاستعداد، ولكن بغض النظر عما نفعله، فإن كل شيء سوف يفشل.'

وأشارت إلى أن مياه العاصفة تضخمت بالفعل إلى ارتفاع الركبة داخل منزلها.