دوري روشن السعودي| فوز الهلال على الاتفاق 2-0.. والرائد يهزم الرياض 3-0

حقق الهلال فوزا ثمينا على ضيفه الاتفاق بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في إطار الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي لكرة القدم.



سجل هدفي الهلال كل من مالكوم دي أوليفيرا في الدقيقة 24 وسالم الدوسري بالدقيقة 41.



ويعد هذا الفوز هو الثالث هذا الموسم للهلال ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني مؤقتا، بينما تلقى الاتفاق بقيادة مدربه ستيفين جيرارد الهزيمة الأولى بدوري روشن ليتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الرابع.



وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس الجولة الرابعة، حقق الرائد فوزه الأول هذا الموسم في دوري روشن على حساب ضيفه الرياض بثلاثية نظيفة، سجلها كل من محمد فوزير "هدفين" في الدقيقتين 18 و45 وأمير سعيود بالدقيقة 68.



وحصد الرائد أول ثلاث نقاط ليتواجد في المركز الثالث عشر مؤقتا، بينما تلقى الرياض الخسارة الثانية ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط أيضا في المركز العاشر مؤقتا.

