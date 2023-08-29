فوز مرشح يسار الوسط برناردو أريفالو في الانتخابات الرئاسية بجواتيمالا

صدقت المحكمة الانتخابية العليا في غواتيمالا يوم الاثنين على فوز مرشح يسار الوسط برناردو أريفالو في الانتخابات الرئاسية في البلاد على الرغم من أن محاولة جديدة لتعليق حزبه أثارت ارتباكًا جديدًا بشأن العملية المشحونة.

وحقق أريفالو، وهو دبلوماسي سابق يبلغ من العمر 64 عاما ونجل رئيس سابق، فوزا ساحقا في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت في 20 أغسطس بعد أن هدد المدعون في وقت سابق بمنع حزبه، سيميلا، من خوض الانتخابات، مما أثار احتجاجا دوليا. .

وأعلن مسؤولو المحكمة الانتخابية فوز أريفالو في مؤتمر صحفي، ثم واجهوا أسئلة حول وثيقة من سجل المواطنين نُشرت في وسائل الإعلام وأمرت بتعليق مؤقت للتسجيل القانوني لسيميلا.

وقال القاضي غابرييل أغيليرا: 'هذه هي النتائج الرسمية، وهذا هو المهم في غواتيمالا'.

ولم تتمكن رويترز من التحقق على الفور من صحة الوثيقة التي تم تداولها أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت رئيسة المحكمة، إيرما بالنسيا، إن سجل المواطنين هو سلطة أدنى، لكنها لم تتمكن بعد من التعليق على محتويات الوثيقة لأنه لم يتم إخطارها رسميًا بها بعد. وأكدت أن أريفالو هو الفائز رسميًا.

وقالت المحكمة إن أمام سيميلا ثلاثة أيام لرفع دعوى ضد أمر الإيقاف الذي قالت صحيفة برينسا ليبر الغواتيمالية إنه جاء مرة أخرى بناء على طلب الادعاء. ولم يرد الحزب على الفور على طلب للتعليق.