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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استقرار أسعار النفط رغم المخاوف بشأن خفض الطلب وتأثر الإمدادات

اسعار النفط
اسعار النفط

استقرت أسعار النفط يوم الثلاثاء وسط مخاوف من أن يؤدي المزيد من الارتفاع المحتمل في أسعار الفائدة الأمريكية إلى انخفاض الطلب، قابلتها مخاوف من أن تؤثر عاصفة استوائية قبالة ساحل الخليج الأمريكي على الإمدادات.

وبحلول الساعة 0032 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت سنتين إلى 84.40 دولارا للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 80.07 دولارا.

وينتظر المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع والتي ستساعد في تحديد مسار أسعار الفائدة هذا العام والعام المقبل. قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة إن البنك المركزي الأمريكي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتهدئة التضخم العنيد.

وتتوقع الأسواق فرصة بنسبة 80% لبقاء الاحتياطي الفيدرالي على حاله الشهر المقبل، حسبما أظهرت أداة FedWatch من Refinitiv، لكن احتمال رفع أسعار الفائدة في نوفمبر يبلغ الآن حوالي 56%. فيدواتش

في هذه الأثناء، ضربت العاصفة الاستوائية إداليا غرب كوبا يوم الاثنين وتحولت إلى إعصار تقريبا بينما كانت تتجه نحو فلوريدا. ومن المرجح أن تتسبب العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي وقد تؤثر على إنتاج النفط الخام على الجانب الشرقي من ساحل الخليج الأمريكي.

سينصب التركيز هذا الأسبوع على تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي المقرر صدوره يوم الخميس وبيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس يوم الجمعة.

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