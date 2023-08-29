عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاصفة الاستوائية إداليا تتحول لإعصار في طريقها إلى فلوريدا

صدى البلد

يتوقع خبراء الأرصاد الأمريكيين أن تشتد قوة العاصفة الاستوائية "إداليا" لتتحول إلى إعصار، في طريقها نحو ولاية فلوريدا، التي تستعد لأول عاصفة كبيرة لها في موسم الأعاصير السنوي.

ومن المتوقع أن تصل العاصفة إلى اليابسة، غداالأربعاء، كإعصار كبير وتضرب ساحل الخليج، وفقًا للمركز الوطني للأعاصير، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية. 

وقال حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، إن إيداليا سيصل إلى الشاطئ في منطقة "بيج بيند" في فلوريدا، ومن الممكن أن تصبح إداليا، التي تحولت إلى عاصفة استوائية يوم الأحد، إعصارًا كبيرًا من الفئة الثالثة على الأقل قبل أن تصل إلى فلوريدا. 


وقال خبراء الأرصاد إن العاصفة بعد ظهر الاثنين كانت تتجه شمالا في خليج المكسيك باتجاه غرب كوبا.


وأعلن ديسانتيس حالة الطوارئ في أكثر من 45 مقاطعة.وتعرض جزء كبير من ساحل الخليج، بما في ذلك خليج تامبا، لتحذير من الإعصار يوم الاثنين. وصدرت أوامر لآلاف الأشخاص في المناطق المنخفضة بالإخلاء.


ويعد إداليا واحدًا من أولى الأعاصير الكبرى في موسم الأعاصير الأطلسية، والذي يستمر عادةً من يونيو إلى نوفمبر. 


وكان من المقرر أن يضرب إيداليا فلوريدا بعد أقل من عام من الإعصار إيان الذي خلف سلسلة من الدمار في الولاية وقتل ما لا يقل عن 140 شخصًا. 


ومن المقرر أن تتعرض فلوريدا لفيضانات مفاجئة ورياح بقوة إعصار خطيرة تصل سرعتها إلى 100 ميل في الساعة في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

في ستين داهية.. حسن شاكوش يهاجم جمهور حفلته بالساحل الشمالي.. فيديو

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

عماد البناني يكشف حقيقة موافقة الزمالك على تقسيط غرامة كهربا

أول رد من عماد البناني على رفض بعض جماهير الزمالك لتوليه الإدارة.. فيديو

ترشيحاتنا

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

بريتيش بيتروليوم تستثمر 3.5 مليار دولار في مصر خلال 3 سنوات

ميمي عبد الرازق: لا مجاملات في فريق الداخلية| فيديو

الأكثر تميزا من سامسونج في السوق.. هاتف بسعر 5 آلاف جنيه ومواصفات جبارة

هل تعدد الزوجات هو الأصل أم واحدة؟.. علي جمعة يحسم الجدل

العاصفة الاستوائية إداليا تتحول لإعصار في طريقها إلى فلوريدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تضارب الأقاويل.. محمد صلاح يرد على أنباء تعاقده مع اتحاد جدة

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

فيديو

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ