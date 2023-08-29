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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض لن يتكرر.. خصم 3900 جنيه على أفضل موبايل سامسونج جديد

عرض لن يتكرر..خصم
عرض لن يتكرر..خصم 3900 جنيه على أفضل موبايل سامسونج جديد

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر أغسطس.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون إنجلترا يبيع هاتف سامسونج الأحدث للفئة المتوسطة Samsung Galaxy A34 بخصم يقدر ب 100 جنيه إسترليني (أي ما يعادل 3900 جنيه مصري تقريبا ) ليصل سعره بعد الخصم إلى 250 جنيه إسترليني.

عرض لن يتكرر..خصم 3900 جنيه على أفضل موبايل سامسونج جديد

مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy 34
 

يأتي هاتف سامسونج Galaxy A34 على شاشة نوع Super AMOLED بقياس 6.6 بوصة ، بدقة 1080 بكسل ، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز ، ودعم تقنية Vision Booster.

 

 يبلغ قياس الهاتف 161.3 × 78.1 × 8.2 مليمتر .

يقدم هاتف سامسونج Galaxy A34 مع كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وفتحة عدسة F / 1.8 بوصة، ووحدة فائقة الاتساع ultrawide بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة F / 2.2 ، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل F / 2.4 عدسة،  وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

 

يعمل هاتف سامسونج Galaxy A34 بـمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية بدقة تصنيع 6 نانومتر من نوع Dimensity 1080، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت ، وسعة تخزين قابلة للزيادة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

 

ويدعم هاتف سامسونج Galaxy A34 تصنيف IP67 للحماية من الغبار والماء بالإضافة إلى أنه يحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم شحن بقوة 25 وات.

 

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