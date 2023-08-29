السنهوري عن توجيه الرئيس بتعزيز خدمات صندوق تكريم الشهداء: يعزز الانتماء

تحدث الكاتب الصحفي عادل السنهوري، عن توجيه الرئيس السيسي بتعزيز الخدمات المقدمة من صندوق تكريم الشهداء والمصابين، قائلا: إن هذا الأمر يعزز قيم الانتماء لدي أسر وأهالي الشهداء وداخل أبناء الشعب المصري.

وأضاف الكاتب الصحفي عادل السنهوري، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي: “هذا التوجيه سيدخل البهجة على أسر بالألاف من أسر الشهداء، فى مواكب الشهداء التي قدمتها مصر طوال تاريخها للحصول على تاريخيتها ونضالها وحرية أراضيها”.

وأبدي الكاتب الصحفي عادل السنهوري، سعاته بقرار الرئيس السيسي بضم الشهداء والمصابين فى معركة الإسماعيلية عام 1952، ومعركة الاستنزاف.