عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السنهوري عن توجيه الرئيس بتعزيز خدمات صندوق تكريم الشهداء: يعزز الانتماء

الكاتب الصحفي عادل
الكاتب الصحفي عادل السنهوري

تحدث الكاتب الصحفي عادل السنهوري، عن توجيه الرئيس السيسي بتعزيز الخدمات المقدمة من صندوق تكريم الشهداء والمصابين، قائلا: إن هذا الأمر يعزز قيم الانتماء لدي أسر وأهالي الشهداء وداخل أبناء الشعب المصري.

وأضاف الكاتب الصحفي عادل السنهوري، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي: “هذا التوجيه سيدخل البهجة على أسر بالألاف من أسر الشهداء، فى مواكب الشهداء التي قدمتها مصر طوال تاريخها للحصول على تاريخيتها ونضالها وحرية أراضيها”.

وأبدي الكاتب الصحفي عادل السنهوري، سعاته بقرار الرئيس السيسي بضم الشهداء والمصابين فى معركة الإسماعيلية عام 1952، ومعركة الاستنزاف.

الكاتب الصحفى عادل السنهورى عادل السنهوري صندوق تكريم الشهداء الشهداء والمصابين أهالي الشهداء الشعب المصري الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

في ستين داهية.. حسن شاكوش يهاجم جمهور حفلته بالساحل الشمالي.. فيديو

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

احترس من هذه الظواهر.. الأرصاد تحذر من الطقس خلال الأيام المقبلة| تفاصيل

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

800 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب بعد البريكس وعيار 21 الآن مفاجأة

الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتحذر من طقس هذا الأسبوع

ترشيحاتنا

خديعة إثيوبيا.. تتفاوض لكسب الوقت وترفض التعاون بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

مخاوف جدية.. الصين تحذر من خطر يهدد سلاسل التوريد العالمية بسبب واشنطن

حمادة كان مصمم|ابنة البلوجر "أم زياد" في التحقيقات: أمي بتفتري ومشافتش حاجة

فى ذكرى ميلاده.. اعترافات زوجة مايكل جاكسون وقصة تحديه للموت

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 الأسبوع القادم عبر هذا الرابط

الموقع متاح | اطلع على نتيجة تقليل الاغتراب 2023 الآن .. عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدبابة الجديدة| صفقة الأهلي مفاجأة للجميع .. من هو؟

زجاجة زيت و2 كيلو سكر.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر.. وموعد الصرف

10 أطعمة تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس.. أبرزها الشاي الأخضر

بعد تضارب الأقاويل.. محمد صلاح يرد على أنباء تعاقده مع اتحاد جدة

فيديو

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ