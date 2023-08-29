المفاجآت مستمرة.. نادي سعودي يهدد اتحاد جدة في صفقة ضم محمد صلاح

كشف الصحفي الإنجليزي بن جاكوبس، مفاجأة جديدة بشأن إصرار نادي اتحاد جدة على التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويمتسك اتحاد جدة بالتعاقد مع محمد صلاح خلال الصيف الحالي، رغم إعلان يورجن كلوب مدرب ليفربول، عدم وجود أي نية لرحيل النجم المصري.

وكتب بن جاكوبس عبر حسابه على منصة أكس “تويتر سابقا”: “اتحاد جدة عازم على التعاقد مع محمد صلاح في الصيف الحالي على الرغم من موقف ليفربول بعدم رحيل اللاعب”.

وأضاف:" إصرار اتحاد جدة يرجع لعدم ضمان ضم محمد صلاح في عام 2024، قد يكون الهلال وجهته العام المقبل".

ويمتد عقد النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي حتى عام 2025.