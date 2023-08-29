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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أورمان الدقهلية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان

اورمان
اورمان

نظمت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية معرضًا لتوزيع الملابس الجديدة على ٢٠٠ أسرة من الاسر الاولي بالرعاية والأكثر احتياجًا، بقريتي برقين وشبراسندي وعزبة الرمزيه بمركز السنبلاوين فى محافظة الدقهلية، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكد الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، في بيان صحفي، أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشددًا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان تتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد فى كل المحافظة، وأن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته، مؤكدًا أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المحافظة تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر.

وأضاف «شعبان» أن تنظيم معارض الملابس الجديدة يأتي استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالمجان تمامًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر واعادة اعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والارضيات.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اللواء ممدوح شعبان اورمان الدقهلية مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهليه مياه الشرب النقية

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