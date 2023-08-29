محمد حماقي يتصدر تريند يوتيوب بأغنيته الجديدة "دلعنا كتير"

تصدرت أغنية محمد حماقي الجديدة “دلعنا كتير”، قائمة تريند يوتيوب، بعد أقل من أسبوع على طرحها ضمن أغاني ألبومه الجديد.

أغنية دلعنا كتير التي تحتل رقم 7 في قائمة تريند يوتيوب، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد حماقي، وتوزيع تميم، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة خلال أيام قليلة.

وتعتبر هذه الأغنية الخامسة للفنان محمد حماقى خلال هذا الموسم بعد طرح أغنية ده قلبي ده، ولمون نعناع، ومش كفاية فراق، وحبيت المقابلة التى طرحها بطريقة الذكاء الاصطناعي.





حماقي ومهرجان قرطاج

وأحيا محمد حماقي مؤخرا حفل ختام مهرجان قرطاج الدولى وسط حضور الآلاف من جمهوره هناك.



وقدم محمد حماقي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني الصيف الذي طرحها مؤخرا ولاقت استحسان الجميع.

وكان محمد حماقى قد أطلق مؤخرا أغنية بعنوان "لمون نعناع" وحققت نجاحا كبيرا أيضا وهى من اللون الشعبى المقسوم الذى حقق ردود أفعال إيجابية من ملايين المتابعين لحماقي حول العالم عبر مواقع التواصل الإجتماعي.