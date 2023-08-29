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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة الطاقة الإفريقية: مصر ونيجيريا والجزائر يقودون سوق الغاز في القارة

صدى البلد

تصدرت مصر ونيجيريا والجزائر قائمة الدول الإفريقية المؤهلة للعب دور مهيمن على سوق الغاز الطبيعي المسال في إفريقيا في وقت تتراجع فيه أهمية الوقود الأحفوري، كمصدر للطاقة.

جاء ذلك في تقرير تنبؤي لغرفة الطاقة الافريقية أشاد خلاله بما تمتلكه مصر من قدرات على تسييل الغاز، وقال إن الغاز المصري والجزائري والنيجيري يشكل ما نسبته 80% من إجمالي الغاز الطبيعي الإفريقي المنتج.

وقالت غرفة الطاقة الإفريقية، في تقرير تنبؤي عن حالة أسواق الطاقة الإفريقية، إن إنتاج إفريقيا من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 5ر25 مليار قدم مكعب يوميا خلال عام 2023، و بارتفاع نسبته 1 % عن معدلات الإنتاج المسجلة في عام 2022 . 

وتتوقع غرفة الطاقة الإفريقية أن ينمو إنتاج إفريقيا من الغاز الطبيعي بنسبة 7 % بحلول عام 2025؛ وصولا إلى إنتاج يومي معدله 4ر27 مليار قدم مكعب، وأن يرتفع معدل الإنتاج اليومي للغاز الإفريقي بنسبة 30% إلى 8ر32 مليار قدم مكعب يوميا بحلول عام 2030، وإلى 6ر41 مليار قدم مكعب يوميا بحلول عام 2035 بارتفاع نسبته 65 % عن معدلات الانتاج للغاز الإفريقي خلال عام 2023 . 

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