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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سونج يُعيد أندريه أونانا لقائمة الكاميرون بعد اعتزاله اللعب الدولي

أونانا
أونانا

عاد أندري أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي لقائمة المنتخب الكاميروني، بعد أقل من عام على استبعاده من صفوف الفريق خلال مشاركته في مونديال قطر 2022، وإعلانه اعتزال اللعب الدولي.

 وقرر ريجوبرت سونج المدير الفني للمنتخب الكاميروني اليوم الثلاثاء ضم أونانا إلى قائمة تشمل 24 لاعبا، استعدادا لملاقاة بوروندي يوم 12 سبتمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

 ويحتاج منتخب الكاميرون للتعادل على أرضه فقط من أجل التأهل إلى البطولة القارية التي تنطلق في كوت ديفوار يوم 13 يناير المقبل.

 وكان أونانا قرر اعتزال اللعب الدولي في ديسمبر الماضي في سن السادسة والعشرين، بعد استبعاده من قائمة الأسود خلال المونديال عقب مشاركته في المباراة الأولى أمام سويسرا، وذلك بسبب دخوله في خلاف مع سونج بشأن طريقة اللعب التي يعتمد عليها.

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