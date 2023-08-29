تضاعف إيرادات اتحاد السباحة إلى 67 مليون جنيه للعام المالى 2023

أعلن المحاسب ياسر على المدير التنفيذي لاتحاد السباحة تزايد إيرادات الاتحاد للعام المالى المنتهى فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ إلى مايزيد عن ٦٧ مليون جنيه بعد أن كانت ٣٥ مليون جنيه فى العام المالي الماضى .

وقال ياسر على أن الطفرة الكبيرة فى الإيرادات تعود للعمل الجاد والتفكير الهادف والاستثماري الذى يقدمه مجلس إدارة اتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة المصري وعضو الاتحاد الدولى لألعاب الماء ونائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والعاملين بالاتحاد .

وقدم المحاسب ياسر على المدير التنفيذي لاتحاد السباحة المصري الشكر للمهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة المصري وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والعاملين به للجهد الكبير الذي يقومون به من أجل النهوض بالسباحة المصرية وتوسيع قاعدة الممارسة وتحقيق إيرادات مضاعفة عن العام الماضى .

وشدد المدير التنفيذى لاتحاد السباحة المصري على أن النجاحات الكبيرة التى تحققت فى الأعوام الأخيرة من تنظيم بطولات عالمية نالت إشادة الاتحاد الدولى لألعاب الماء والوفود العالمية المشاركة مثل مهرجان العاب الماء الذى أقيم بمنتجع سوما باى بالغردقة يعود لنجاح مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر إدريس بجانب النتائج العالمية غير المسبوقة التى يحققها أبطال وبطلات السباحة فى جميع العاب الماء .