قرار جديد لمعاقبة طوكيو.. الصين تقاطع المنتجات اليابانية

بعد تصريف اليابان مياهها النووية في المحيط رغم معارضة جيرانها، الصين وكوريا الجنوبية وتايوان والفلبين، قرر مجموعة من الصينيين مقاطعة المنتجات اليابانية، وخاصة مستحضرات التجميل.

حيث دعا مجموعة من العملاء الصينيين اليوم الثلاثاء، مقاطعة المنتجات اليابانية، بدء من السلع المنزلية اليومية وكريمات العناية بالبشرة.

وقد بدأ العملاء في إعادة مستحضرات التجميل والسلع يابانية الصنع خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن تم تداول قوائم المنتجات التي سيتم مقاطعتها علي نطاق واسع عبر الانترنت.

مما اضطر المصنعون إلي إعلان أن منتجاتهم “خالية من الإشعاع” بعد أن أحضر بعض المشترين عدادات جايجر المحمولة لاختبار المنتجات من حيث النشاط الإشعاعي.

وقد نفد ملح الطعام من المتاجر لأن البعض يخشى من أن المياه الملوثة ستجعل من المستحيل إنتاج المزيد من ملح البحر.

وتأتي تلك التوترات في وقت يتزايد فيه الصراع بين الصين وحلفاء أمريكا في المنطقة، الذين يدعمون استقلال جزيرة تايوان عن البر الرئيسي، ورفض أي محاولات من بكين لإعادة التوحيد لوطني الكامل للوطن الأم، كما أسمته الصين.