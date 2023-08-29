عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار جديد لمعاقبة طوكيو.. الصين تقاطع المنتجات اليابانية

صدى البلد

بعد تصريف اليابان مياهها النووية في المحيط رغم معارضة جيرانها، الصين وكوريا الجنوبية وتايوان والفلبين، قرر مجموعة من الصينيين مقاطعة المنتجات اليابانية، وخاصة مستحضرات التجميل. 

حيث دعا مجموعة من العملاء الصينيين اليوم الثلاثاء، مقاطعة المنتجات اليابانية، بدء من السلع المنزلية اليومية وكريمات العناية بالبشرة. 

وقد بدأ العملاء في إعادة مستحضرات التجميل والسلع يابانية الصنع خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن تم تداول قوائم المنتجات التي سيتم مقاطعتها علي نطاق واسع عبر الانترنت. 

مما اضطر المصنعون إلي إعلان أن منتجاتهم “خالية من الإشعاع” بعد أن أحضر بعض المشترين عدادات جايجر المحمولة لاختبار المنتجات من حيث النشاط الإشعاعي. 

وقد نفد ملح الطعام من المتاجر لأن البعض يخشى من أن المياه الملوثة ستجعل من المستحيل إنتاج المزيد من ملح البحر. 

وتأتي تلك التوترات في وقت يتزايد فيه الصراع بين الصين وحلفاء أمريكا في المنطقة، الذين يدعمون استقلال جزيرة تايوان عن البر الرئيسي، ورفض أي محاولات من بكين لإعادة التوحيد لوطني الكامل للوطن الأم، كما أسمته الصين.

جزيرة تايوان تايوان اليابان المياه الملوثة العناية بالبشرة الصين كريمات العناية بالبشرة كوريا الجنوبية مستحضرات التجميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

قرار جمهوري بتجديد تكليف عمرو عادل إبراهيم بالقيام بأعمال رئيس الرقابة الإدارية

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

آخر كلام..أول رد رسمي من رئيس الزمالك المؤقت على تقسيط غرامة كهربا

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

ترشيحاتنا

البيت الأبيض يتهم الكرملين في وفاة قائد فاغنر

زيت ومكرونة وسكر.. تعرف على نصيب الفرد في السلع التموينية خلال شهر

انتحل شخصية صديقه ونفذ جرائمه.. القصة الحقيقية لـ سفاح الجيزة

ضربة انتقامية.. القوات الروسية تضرب الجيش الأوكراني ردا على هجوم بريانسك

بعد سرقة المتحف البريطاني|خطوة واحدة تفصل مصر عن استعادة حجر رشيد.. تعرف عليها

أحمد موسى: البرهان سيذهب إلى السعودية والإمارات ويعود لمصر مرة أخرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية وبنصائح فعالة.. طرق علاج الأملاح للحامل

أصيل وجدع...هذه الأبراج هي أفضل الأصدقاء| هل أنت منهم؟

يسبب كوارث.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول البقدونس

صور جمعت علياء بسيوني وأحمد سعد قبل طلاقهما

فيديو

انهيار بالبكاء ..مقطع فيديو لحفل ليلة الدموع يثير جدل رواد السوشيال

فيديو جديد لحادث القاشونيستا الكويتية يثير الجدل.. اعرف التفاصيل

العالم الهولندي يحذر من خامس أضخم زلزال في 20 سنة.. فيديوجراف

13 ألف جنيه .. كيفية الحصول على منحة الزواج ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ