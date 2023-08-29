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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ كفر الشيخ يهنئ الفائز ببطولة كأس مصر للجمباز الفني

محافظ كفر الشيخ يهنئ
محافظ كفر الشيخ يهنئ الطفل زايد الزاهد

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،الطفل زايد أحمد زايد الزاهد، لاعب الجمباز بنادي كفر الشيخ الرياضي، لفوزه ببطولة كأس مصر للجمباز الفني رجال تحت سن 8 سنوات، للعام الثاني على التوالي.

 

ويحظى «زايد» بدعم كبير من أسرته ومدربه المتميز الكابتن محمد هيكل، المدير الفني للجمباز بنادي كفر الشيخ الرياضي، وذلك لمواصلة الانتصارات وحصد البطولات العالمية في لعبة الجمباز وتمثيل مصر في المحافل الدولي.

وأعرب الطفل زايد أحمد، عن سعادته بحصوله على المركز الأول للعام الثاني على التوالي وحصد بطولة الجمهورية في الجمباز تحت سن 8 سنوات، مشيراً إلى أنه يتطلع إلى أن يكون بطلاً أولمبياً في الجمباز في المستقبل.

جدير بالذكر أن زايد أحمد، حفيد الإعلامي زايد الزاهد، وفاز العام الماضي ببطولتي الجمهورية وكأس مصر في الجمباز الفني تحت سن 7 سنوات.

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