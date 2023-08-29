فكرة خارج الصندوق.. البرازيل تخطط لإنشاء كمبوند يضم منازل صغيرة بحجم الحاويات لحل أزمة 50 ألف مشرد ينامون في الشوارع

يعد طريق مينهوكاو أحد أشهر معالم ساو باولو عاصمة البرازيل، فهو طريق سريع مرتفع يشق طريقه عبر وسط المدينة، ويخترق المباني السكنية المكتظة بإحكام ليربط الشرق بالغرب، فالاسم الرسمي للطريق هو Elevado Presidente João Goulart، ولكن الناس هنا يفضلون تسميته بلقبه مينهوكاو، في إشارة إلى الوحش الأسطوري العملاق الذي كان يجوب غابات أمريكا الجنوبية.

وبقدر ما تهيمن منطقة المينهوكاو على المدينة بحجمها الهائل، فإنها توفر أيضًا المأوى لعدد متزايد من الناس، وذلك لأنه تحت الطريق المرتفع، تقوم المزيد والمزيد من العائلات المشردة بنصب الخيام، بعد أن طردوا من منازلهم بسبب ارتفاع الإيجارات واضطرارهم إلى النوم في العراء، حيث يضطر كثيرون آخرون إلى الاكتفاء بالبطانيات التي سلمها لهم مجلس المدينة، وكل يوم يصبح أكثر صعوبة مع حلول فصل الشتاء.

50 ألف ينامون في الشوارع .. والبديل نموذج سكنى ملهم

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة bbc البريطانية، تقدر سلطات ساو باولو أن حوالي 34 ألف شخص ينامون في الشوارع هذا العام، بينما تشير الأرقام الصادرة عن جامعة ميناس جيرايس الفيدرالية إلى أن العدد أقرب إلى 50 ألف شخص، وقد ارتفع عدد المشردين بنسبة تزيد عن 31% منذ تفشي الوباء، وارتفع عدد الأسر التي تنام في العراء بنسبة 111% في نفس الفترة الزمنية، وفقًا لمجلس المدينة.

ومع تزايد أعداد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة، فإن الاستراتيجيات التقليدية لمطابخ الحساء والملاجئ غير كافية، لذلك توصلت المدينة هذا العام إلى حل مؤقت جديد: المنزل الصغير، حيث تم بناء أول قرية من المنازل الصغيرة بالقرب من ضفاف نهر تييتي، في حي كانيندي، وموطن إحدى الأحياء الفقيرة الأصلية في ساو باولو، يضم الموقع اليوم 20 عائلة أو نحو ذلك، تعيش كل منها في صندوق صغير يشبه حاوية الشحن وتبلغ مساحته 18 مترًا مربعًا.

ملعب أطفال وساحات خضراء.. شبيه بالكمبوند بخطة متكاملة

ساحة مع ملعب تضفي على المنطقة إحساسًا بالمجتمع. يلعب الأطفال بالألعاب، ويجلس آباؤهم على المقاعد ويراقبون الأمر، حيث مخطط، فالهدف هو بناء إجمالي 1000 منزل من هذا القبيل في جميع أنحاء المدينة بحلول نهاية العام، لإيواء 4000 شخص، ويوضح كارلوس بيزيرا جونيور، وهو سكرتير الرعاية الاجتماعية في ساو: "إنها طريقة لرعاية الأشخاص بناءً على المفهوم الدولي المعروف للإسكان أولاً، حيث تقدم السكن كخطوة أولى لمساعدتهم على الوقوف على أقدامهم مرة أخرى".

دانييلا مارتينز، 30 عامًا، تصطحبني في جولة حول منزلها الصغير، حيث تتقاسم سريراً مزدوجاً مع زوجها رافائيل، 32 عاماً، وابنتهما صوفيا البالغة من العمر أربع سنوات، وعلى الجدار المقابل، يوجد سرير للطفل هنري البالغ من العمر ثلاثة أشهر، ويحتوي مطبخ الزاوية على موقد صغير وحوض وثلاجة وبجانبه حمام بسيط، وذلك بحسب ما جاء بالصحيفة البريطانية.

كوفيد دمر الكثير من أسر المجتمع .. النظرة سلبية للمشرد

وعن أسباب الأزمة، تكمل دانييلا حديسثها قائلة: "لقد ضرب جائحة كوفيد-19 الأسرة بشدة، كما فعل بالكثير من أسر المجتمع داخل البرازيل، حيث فقد رافائيل وظيفته كمساعد مبيعات وتوقف عمل دانييلا كعاملة نظافة، وقد عاشوا في ملجأ لمدة ثمانية أشهر قبل أن تتاح لهم هذه الفرصة، وهذا هو المكان الذي نحاول فيه العودة للعيش في المجتمع، لنكون بشرًا مرة أخرى، هل تعلم؟، نحن نريد فقط حياة طبيعية - يعتقد الكثير من أصحاب العمل أن الأشخاص الذين يعيشون في الملجأ هم أشخاص سيئون، فإن وصمة العار التي تصاحب فقدان المنزل تجعل الوقوف على قدميك مرة أخرى أكثر صعوبة، كما يقول خبراء من الجمعيات الخيرية للمشردين".

فيما تقول راكيل رولنيك، الأستاذة في كلية الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري بجامعة ساو باولو: "تقليدياً، معظم الذين يعيشون في الشوارع هم من الذكور الذين يعانون من بعض المشاكل العقلية والمشاكل مع أسرهم، والآن نحن نتحدث عن عائلات بأكملها تعيش في الشارع، لذلك من الواضح أن القضية هي الإسكان - وفكرة أن إدارة المدينة تحشد جهودها لمعالجة موضوع الإسكان هي أخبار جيدة".

انتقادات لصغر حجم المنزل وأزمة وطن

ولكن الأستاذة في كلية الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري بجامعة ساو باولو، تقول إن المنازل الصغيرة ليست الحل الأمثل، فناك الكثير من الانتقادات حول الشكل، وتركيز المنازل الصغيرة المتجمعة معًا في نفس المكان، وتشكيل الأحياء الفقيرة، فهي تنتقد الافتقار إلى التخطيط الحضري وتعتقد أنه يمكن الاستفادة بشكل أفضل من المساكن الموجودة، والتي غالبًا ما تكون مهجورة، لجعلها صالحة للسكن أيضًا.

والبرازيل بلد سيئ السمعة بسبب عدم المساواة والأحياء الفقيرة الهائلة، ولكن حتى هذه المساحات غير المرغوب فيها - وهي مساحات كبيرة من المساكن المؤقتة التي بناها واضعو اليد - أصبحت بعيدة عن متناول الكثيرين، تقول راكيل رولنيك: "بالطبع، إنها مجانية لأول من يجلس القرفصاء، ولكنها ليست مجانية للثاني أو الثالث أو العاشر، فهي تعتمد أيضًا على الأنشطة التجارية - وهو نشاط توفير ما لا يتم توفيره في السوق الرسمية، وهذا في سياق الغياب التام لسياسة الإسكان".

الفردوس هو الأكثر فقرا .. وتلك معاناتهم

ولكن يبدوا أن المشروع الجديد يمثل طوق النجاة للكثير من الأسر، فبحسب الصحيفة البريطانية، فإن أكبر الأحياء الفقيرة في ساو باولو هي بارايسوبوليس (مدينة الفردوس باللغة الإنجليزية)، وهو اسم مقيم يدعى إليان كارمو دا سيلفا، الذي يعيش في غرفة ضيقة مع نمو العفن على الجدران، ويجده مثيرًا للسخرية، ويقع منزله في زقاق صغير قبالة الطريق الرئيسي، في الطابق الأرضي، مع وجود طابقين آخرين على الأقل من الشقق المبنية بشكل غير رسمي فوقها، ويدفع إليان وزوجته 73 دولارًا (58 جنيهًا إسترلينيًا) شهريًا مقابل مساحة كبيرة تكفي لسرير مزدوج وطباخ وثلاجة، ولكن أكثر من ذلك بقليل.

وهو أكثر مما يستطيعون دفعه حاليًا، وحفيدتهم، رينيللي فيكتوريا، تعاني من مرض في القلب، والقليل الذي يكسبونه يذهب إلى الدواء الذي يبقيها على قيد الحياة، بينما يتفهم مالك المنزل الوضع، تزداد صعوبة تغطية نفقاتهم، على الرغم من حصولهم على الطعام والمساعدات من الجمعيات الخيرية المحلية.

ويشرح إليان قائلا: "هذا الشهر، اضطررنا إلى استخدام بعض أموال الإيجار لشراء أدويتها، فلن أتركها تموت أبدًا، ولن أدع طموحها يموت أيضًا، ففي الوقت الحالي، دفع الإيجار يعني أننا لا نستطيع تغطية نفقاتنا، وبدون التبرعات، ستكون الأمور صعبة للغاية، وحلمي هو أن يكون لدي منزلي الخاص بالطبع، وأن أعمل لكسب المال ومواصلة التقدم".