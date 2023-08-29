محلل سياسي: 30% من الشعب الأمريكي لا يريدون ترامب ولا بايدن

أكد أميل أمين الكاتب والمحلل السياسي، أن الحزب الجمهوري مؤمن بالحلم الأمريكي، مضيفا أن الحزب الجمهوري قدم شخصيات معروفه مثل بنس وفيقيك راماسوامي في المنظرة الأخيرة.



وأضاف اميل امين، في حوار مع الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناه صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن 30% من الشعب الأمريكي لا يريدون ترامب ولا بايدن، متابعا أن سنشاهد انتخابات رئاسية أمريكية غير مسبوقه في تاريخها.

وتابع أميل أمين الكاتب والمحلل السياسي، أن يوهان فينسنت عالم الاجتماع الأمريكي الكبير تحدث عن نهاية الولايات المتحدة الأمريكية وتفككها، مشيرا إلى أن وليم مانشستر مؤلف كبير أشار الي أن أصحاب مصانع الأسلحة يتخذون القرارات في أمريكا.