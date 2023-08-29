عملية "اصطياد البطة".. الولايات المتحدة تعلن إسقاط أخطر منصة برمجيات خبيثة

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إسقاط منصة البرمجيات الخبيثة "قاكبوت"، والتي يستخدمها مجرمو الإنترنت على نطاق واسع في الجرائم المالية، خلال عملية دولية لإنفاذ القانون.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها، إن العملية التي أطلق عليها "اصطياد البطة"، شارك فيها مكتب التحقيقات الاتحادي بالشراكة دول أخرى من بينها فرنسا وألمانيا وهولندا وبريطانيا.

وأصابت البرمجيات الخبيثة لمنصة "قاكبوت" أكثر من 700 ألف جهاز كمبيوتر وسهلت نشر برامج الفدية وتسببت في خسائر ضخمة للشركات ومقدمي الرعاية الصحية والوكالات الحكومية حول العالم.