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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كان محترم وكويس.. جيران سفاح الجيزة يكشفون تفاصيل حول حياته الشخصية.. فيديو

سفاح الجيزة
سفاح الجيزة

أعاد مسلسل سفاح الجيزة، الذي يُعرض الآن على أحد المنصات المدفوعة لأذهان المواطنين قضية السفاح الحقيقية، ونجاحه في أن يخدع قطاع كبير من المقربين منه، حتى تم القبض عليه من قبل قوات الأمن. 

قصة سفاح الجيزة الحقيقية كانت محط تساؤلات كبيرة لدى قطاع كبير من المواطنين، حيث أثار المسلسل المعروض في الوقت الحالي التساؤلات العديدة حول كيفية القبض عليه، وما فعله السفاح في الحقيقة حتى تم القبض عليه، وهو ما اهتمت به قناة العربية بشكل قوي في الفترة الحالية. 

جيران سفاح الجيزة يتحدثون عن حياته الشخصية 

ورصدت قناة العربية، تقريرًا حول سفاح الجيزة، من خلال التسجيل مع عدد من جيران سفاح الجيزة، والذين تعاملوا معه بشكل مباشر، حيث قالت أم أحمد، أحد جيرانه: "أنا مش عارفة إزاي ده سفاح، إنسان تشوفه عليه أخلاق وأدب، دي حاجة زي ريا وسكينة إزاي ده سفاح". 

وأضافت في تصريحاتها: "السفاح كان بيتردد علينا هنا كان اسمه قذافي فرج، هو مش ساكن هنا أصلا، كان بيجي يجهز في الدور الأرضي، وبعدها لقينا البوليس جاي، وعرفنا أن في جثث مدفونة هنا، وتم القبض عليه، وبعد أسابيع لقينا جثث في الشقة اللي كانت مقابلة له". 

وتابعت: "قذافي كان إنسان كويس، ومحترم، ومكنش باين عليه أي حاجة، واحد كان بينزل تلاجة مقدرش اسأله التلاجة دي فيها إيه، الراجل ده كان عنده كمية ذكاء مش موجودة عند حد". 

وتحدث مصطفى علي، أحد شهود العيان وأحد جيرانه أيضا قائلا إنه كان متواجد بجانب شقة قذافي العمارة التي تواجهه، "البوليس جه هنا واكتشف أن قذافي كان قاتل زوجته ودفنها في نفس الشقة، وقبضوا عليه، واكتشفوا أن فيه واحدة تالتة مدفونة في الشقة اللي قصادها، وبعدين اكتشفنا أن فيه جريمة اكتشفها في الإسكندية وكانت ضحية رابعة لها". 

واستعرض مصطفى علي الشقة التي كان يدفن فيها سفاح الجيزة ضحاياه، "دفن صديقه هنا، ودفن زوجته، وكان دافن مراته بكل الدهب بتاعها وبالتليفون بتاعها وكل حاجة، وده كله ظهر لما طلعوا الضحية، ولما ضغطوا عليه، اكتشفنا أنه دفن الضحية التالتة في الغرفة اللي في وشها على عمق 2 متر في الشقة اللي قصادها". 

وواصل: "الراجل ده مكنش عنده دين ولا رحمة، ومفيش حد عاقل يعمل اللي هو عمله ده، أنا حتى أنا كنت بسأل حد من رجال الأمن، بقول له واحد زي ده الحاجات اللي عملها مش حد عاقل، قالي اللي يعمل ده كله هو أذكى واحد شفته في الدنيا". 

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