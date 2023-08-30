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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شروط برامج البينية بكلية الدراسات والبحوث بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس عن فتح التسجيل فى البرامج البينية على مستوى الكلية ببرامج الساعات المعتمدة.

 

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة نهى سمير دنيا عميد الكلية ،الدكتورة ريهام رفعت وكيل الكلية للدراسات العليا.

 


أوضحت  الدكتورة نهى سمير دنيا عميد الكلية أن الدراسة فى هذا الفصل الدراسى للبرامج البينية على مستوى الكلية تشمل برنامج الماجيستير و الدكتوراة في الطاقة المستدامة و البيئة ، برامج الماجيستير في ( الإدارة المتكاملة للموارد المائية - تكنولوجيا اعادة التدوير-  الإستشارات البيئية).

 

وأضافت أنه سوف يتم فتح باب التقدم للبرامج داخل الأقسام في يناير ٢٠٢٤ التزاماً بقرار  الدكتور  رئيس الجامعة وتتضمن البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمده  44 ساعة دراسة  للماجستير و 54 ساعة للدكتوراه ،تشمل الساعات المواد الدراسية الإجبارية والإختيارية والباقي الساعات الخاصة بالرسالة العلمية.

 

وعن شروط التقدم للبرامج أكدت أ.د نهى دنيا عميد الكلية أنه يشترط  بالبرامج البينية المتاحة بالتعاون مع الجامعات الخارجية أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي بتقدير جيد، ولا يجوز أن يتم قبول الطالب إلا في برنامج واحد فقط من الذي قام بالتسجيل فيهم.

 

كما يشترط أن يجتاز المتقدم الدورة البيئية المتكاملة  أولا للتقدم الي أي برنامج للطلاب الجدد غير خريجي الكلية  ،مشيرة إلى أنه يمكن للطالب الحصول علي الماجستير خلال عام والدكتوراه خلال عامين في حالة اجتياز كافة الشروط لمنح الدرجة.

و يمكن للطلاب التسجيل فى البرامج عن طريق الرابط التالي : 
https://gser.asu.edu.eg/ar/news-details/108

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