مفاجأة بشأن انعقاد جلسات الكونجرس أثناء توجيه الاتهام لـ ترامب

كشفت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن الكونجرس لم ينعقد مطلقًا عندما وجهت العديد من هيئات المحلفين الكبرى في جميع أنحاء البلاد لوائح اتهام للرئيس السابق دونالد ترامب.

وحسب الشبكة الأمريكية، لم يتواجد المشرعون قط في مبنى الكابيتول عندما سلمت هيئة محلفين كبرى لوائح الاتهام التاريخية بحق الرئيس السابق.

يذكر أنه قد تم تحديد تاريخ 4 مارس لعام 2024 موعداً لمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية فيدرالية بشأن محاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020.

ووصف ترامب تحديد موعد محاكمته في مارس 2024 بأنه "تدخل انتخابي".

كما أكد أنه لا يخشى أن ينتهي به الأمر خلف القضبان، لأنه يعتبر القضايا الجنائية المرفوعة ضده احتيالية.

وقال ترامب، في مقابلة مع المذيع جلين بيك: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث.. كل قضية هي عملية احتيال"، مضيفا أنه “يلاحق من قبل أشخاص سيئين ومرضى".

ولفت الرئيس الأمريكي السابق: "الآن لدي أنصار أكثر من أي وقت مضى".