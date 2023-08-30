مع قرب إعصار إداليا..فيديو يوثق لحظة مذهلة لظاهرة مناخية في سماء أمريكا

وثق مقطع فيديو، الظاهرة الجوية المذهلة المعروفة باسم حريق سانت إلمو، والتي بدت كأنها برق أرجواني يطلق النار في سماء الليل.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، تم تصوير الانفجارات شبه المستمرة للصواعق الأرجوانية من طائرة بقاعدة ماكديل الجوية أثناء تحليقها عبر سماء تامبا في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وقالت القاعدة الجوية في منشور على منصة “إكس”، إن البلازما المضيئة يتم إنشاؤها في مجال كهربائي جوي.

وأدى الوصول الوشيك لإعصار إداليا إلى الإخلاء الإلزامي لعائلات العسكريين والموظفين غير الأساسيين من قاعدة ماكديل الجوية الأمريكية.

وأكدت القاعدة الجوية أن جميع طائراتها الموجودة في الموقع تم "إخلاءها وتأمينها" قبل وصول إيداليا إلى اليابسة.

ويحمل إعصار إداليا المكثف من الفئة الأولى رياحًا تبلغ سرعتها 90 ميلاً في الساعة، وفقًا لآخر تحديث من المركز الوطني للأعاصير. وتتراوح سرعة رياح الأعاصير من الفئة الثانية من 96 ميلاً في الساعة إلى 110 ميلاً في الساعة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، سيشهد الإعصار تكثيفًا سريعًا حتى يصل إلى اليابسة كإعصار قوي من الفئة 3 في منطقة بيغ بيند في فلوريدا، الأربعاء. اعتمادًا على المدة التي يستطيع الإعصار البقاء فيها فوق المياه الدافئة للغاية لخليج المكسيك، فليس من المستبعد أن يصل الإعصار إلى الشاطئ كإعصار من الفئة الرابعة.

وتم إصدار عمليات إجلاء إلزامية وطوعية لثماني مقاطعات على الأقل. وقال حاكم فلوريدا إنه يتوقع صدور المزيد من أوامر الإخلاء.

وتقع العاصفة على بعد 240 ميلاً جنوب غرب مدينة تامبا بولاية فلوريدا، وتتحرك شمالًا بسرعة 15 ميلاً في الساعة. CNN تتتبع مسار العاصفة. ومن المتوقع أن يصبح إعصارًا قويًا من الفئة الثالثة قبل أن يصل إلى اليابسة في الولاية يوم الأربعاء.