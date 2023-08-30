عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مفاجأة كبيرة في مواصفات هاتف سامسونج الرائد Galaxy S24 Ultra

هاتف سامسونج القادم
هاتف سامسونج القادم Galaxy S24 Ultra

يبدو أن شركة سامسونج سترفع التوقعات مع هاتفها المميز Galaxy S24 Ultra القادم، والمرشح لأن يكون أفضل هاتف أندرويد في العام الجديد 2024 ، حيث سيحصل الهاتف على ترقيات وتحسينات كبيرة للغاية. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن خيارات التخزين في هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra بين 256 جيجابايت و2 تيرابايت، بالإضافة إلى خيار بتكوين  8 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي. 

 

وسيتميز هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra بشاشة من نوع OLED مع حواف مسطحة، قياس 6.78 بوصة، مع جودة عرض +Quad HD إلى جانب دقة 3120 × 1440 بكسل، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع معدل تحديث متغير 144 هرز في الثانية. 

 

 وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية، وسيحتوي على بطارية بسعة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة  وتشير التقارير إلى أن الهاتف سيحدث ثورة في بطاريات الهواتف الذكية حيث سيحصل على عدد من التقنيات الرائدة.  

 

وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra كاميرا تليفوتوجرافية بدقة 50 ميجابكسل بتقريب بصري 5x ، والتي قد تستخدم مستشعر 1 / 2.52، وستستمر سامسونج في استخدام كاميرا تقريب periscope بدقة 10 ميجا بيكسل بتقريب 10x،  بالإضافة إلى الكاميرا الأساسية بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

 

 

 

 

Galaxy S24 Ultra مواصفات Galaxy S24 Ultra سامسونج هواتف سامسونج أفضل هاتف أندرويد سامسونج Galaxy S24 Ultra

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

الفنان عثمان محمد: محمد رمضان «ظاهرة قدرية» ونجاحه «ابتلاء من الله»

22 غرزة.. تفاصيل مشاجرة لاعب الأهلي السابق مع مسئولي سموحة| القصة كاملة

بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن عودة «بن شرقي»

40 مليون جنيه| شرط واحد من فتوح للانضمام للأهلي

ترشيحاتنا

وسط إعلان حالة التأهب.. دوي انفجارات في مقاطعتي كييف وأوديسا

اليوم.. الحكم على المتهم بإنهاء حياة عمّه وإشعال النيران في جثمانه بالشرقية

متاح الآن.. سجل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

حاول الاعتداء على المسئول المالي.. إجراء عاجل من سموحة ضد أجايي

دعاء لو قلته هيغير حياتك 180 درجة.. يقضي لك 100 حاجة

ألمانيا.. مصرع سائقين في حادث تصادم عدة شاحنات على طريق سريع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تخليل الزيتون الأسود

ماذا يحدث لجسمك عند تناول سمك المكرونة؟

فوائد مذهلة لتناول القرنبيط.. تعرف عليها

بتيجي في أي سن.. كيف تحمي نفسك من الزوائد اللحمية بالأنف

فيديو

الفنان عثمان محمد: محمد رمضان «ظاهرة قدرية» ونجاحه «ابتلاء من الله»

شكرا على أصلك وربنا ينتقم منك.. كواليس طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

الحسناء اللبنانية داليدا خليل تثير الجدل.. هل ارتبطت «قمر بيروت» بـ عمرو دياب؟..فيديوجراف

جزائري يتحول إلى بطل قومي في بلجيكا .. ما قصته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ