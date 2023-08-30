مفاجأة كبيرة في مواصفات هاتف سامسونج الرائد Galaxy S24 Ultra

يبدو أن شركة سامسونج سترفع التوقعات مع هاتفها المميز Galaxy S24 Ultra القادم، والمرشح لأن يكون أفضل هاتف أندرويد في العام الجديد 2024 ، حيث سيحصل الهاتف على ترقيات وتحسينات كبيرة للغاية.

وبحسب موقع GSMArena فإن خيارات التخزين في هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra بين 256 جيجابايت و2 تيرابايت، بالإضافة إلى خيار بتكوين 8 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي.

وسيتميز هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra بشاشة من نوع OLED مع حواف مسطحة، قياس 6.78 بوصة، مع جودة عرض +Quad HD إلى جانب دقة 3120 × 1440 بكسل، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع معدل تحديث متغير 144 هرز في الثانية.

وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية، وسيحتوي على بطارية بسعة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة وتشير التقارير إلى أن الهاتف سيحدث ثورة في بطاريات الهواتف الذكية حيث سيحصل على عدد من التقنيات الرائدة.

وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra كاميرا تليفوتوجرافية بدقة 50 ميجابكسل بتقريب بصري 5x ، والتي قد تستخدم مستشعر 1 / 2.52، وستستمر سامسونج في استخدام كاميرا تقريب periscope بدقة 10 ميجا بيكسل بتقريب 10x، بالإضافة إلى الكاميرا الأساسية بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.