لا تسمحوا بإهانة أطفالكم.. دنيا سمير غانم تفتح النار على المتنمرين

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة حادة ضد المتنمرين عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وكتبت دنيا سمير غانم: إياكم أن تسمحوا لأحد أن يهين اطفالكم أو يقلل من قدرهم او يتنمر عليهم بالصراخ و يلقبهم بألقاب سيئة ، لان ذلك له الأثر على نفسية طفلكم و علي شخصيته ،فلتحافظوا علي اطفالكم من المتنمرين سواء في وجودكم او غيابكم.

يذكر أن آخر أعمال دنيا سمير غانم مسلسل “جت سليمة” والذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق، وهو العمل الذى يجمع هالة فاخر ودنيا سمير غانم لأول مرة في الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من خالد الصاوي، وسلوى خطاب، ومايان السيد، ومحمد سلام، وسيد رجب، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج إسلام خيرى.