لحل أزمة المواليد.. مكافأة من كوريا الجنوبية لمواطنيها الذين ينجبون

كمساهمة لزيادة عدد المواليد، قررت كوريا الجنوبية، منح تسهيلات خاصة للأسر التي تنجب مواليد جدد حتى ولو تم ذلك خارج إطار الزواج وبدون عقد الزواج لشراء شقق سكنية جديدة ابتداء من شهر مارس من العام القادم.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، أعلنت وزارة الأراضي والمرور الثلاثاء، مشروع الدعم للسكن للتغلب على نسبة الولادة المنخفضة "، حيث قررت الحكومة بموجبه تقديم 70 ألف وحدة سكنية سنويًا لهذه الأسر.

وكانت الحكومة منحت تسهيلات للأسر لتشجيع الإنجاب بصورة غير مباشرة، غير أنها أقرت منح الدعم المباشر للأسر التي لها مواليد جدد بغض النظرعن وجود عقد زواج.

ومن بين التسهيلات المقدمة لهذه الأسر فرصة حجز الشقق المخطط لبنائها ابتداء من أبريل من العام القادم وتقديم القروض العقارية لحد 500 مليون وون(378 ألف دولار أمريكي) كحد أقصى بفائدة ميسرة بحدود 1.6-3.3% لمدة 5 سنوات مع قابلية لتمديد القروض الى 5 سنوات إضافية في حال إنجاب طفل آخر مع خفض الفائدة بنسبة 0.2%.