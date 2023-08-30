عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الأمور لن تجدي نفعًا هكذا| رسالة تحذيرية من رئيس أمازون لموظفيه.. لهذا السبب

آندي جاسي، الرئيس
آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون

"ربما لن تجدى الأمور نفعًا بهذا الشكل” بهذه الكلمات بعث آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون لموظفيه لتحذيرهم من أن عدم القدوم إلى المكتب 3 أيام في الأسبوع على الأقل؛ قد يكون بمثابة نقطة النهاية بالنسبة لهم في الشركة. 

 

وأعرب “جاسي” عن إحباطه من عدم حضور بعض الموظفين 3 أيام في الأسبوع، حيث قال في اجتماع داخلي هذا الشهر “ لقد فات وقت الاختلاف والالتزام، وإذا لم تتمكن من الالتزام فمن المحتمل ألا يجدى الأمر نفعا معك في أمازون لأنك يجب أن تعود إلى المكتب 3 أيام على الأقل في الأسبوع”. 

 

وعلى الرغم من أن هذه هي السياسة الرسمية لشركة أمازون في الوقت الحالي، إلا أنه كان قد وقع ما يقرب من 30 ألف موظف على عريضة ضد تفويض العودة إلى مكاتبهم في مايو الماضي، وفقا لصحيفة "الجارديان".

 

وأصدرت أمازون تعليماتها لموظفيها بالعودة إلى المكتب 3 مرات أسبوعيًا بدءًا من شهر مايو الماضي، مما أدى إلى التراجع السياسات السابقة التي سمحت للفرق الفردية بتحديد ما إذا كان الموظفون بحاجة إلى حضور المكتب أم لا.

 

وقال جاسي إن فريق القيادة قرر أنه من الأفضل لثقافة أمازون، ومن الأسهل التعلم من بعضهم البعض والتعاون بشكل أكثر فعالية، عندما يكونون في المكتب معًا.

 

وفي شهر مارس الماضي، أعلنت أمازون إنها ستسرح 9 آلاف موظف إضافي، بالإضافة إلى 18 ألف وظيفة كانت قد أعلنت أنها ستستغنى عنها في يناير، حيث توظف أمازون 1.5 مليون شخص حول العالم. 

 

وتتخذ شركات التكنولوجيا الأخرى أيضًا إجراءات صارمة ضد العمل من المنزل، بما في ذلك شركة مكالمات الفيديو Zoom، وهي واحدة من أكبر المستفيدين من التحول المرتبط بالإغلاق في ثقافة العمل، حيث طلبت الشركة من الموظفين الحضور مرتين في الأسبوع – على الرغم من أن السياسة تنطبق فقط على الأشخاص الذين يعيشون على بعد 50 ميلاً من المكتب.

 

وتطلب شركة جوجل الآن من معظم الموظفين الحضور ثلاثة أيام في الأسبوع على الأقل، حيث صرح أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة البحث عبر الإنترنت أنه "لا يوجد بديل للاجتماع شخصيًا". 

 

كما أمر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة X والمعروفة سابقا بـ تويتر Twitter، بالتواجد في مكاتبهم ما لم يكن لديهم استثناء محدد. 

آندي جاسي الرئيس التنفيذي لشركة أمازون أمازون شركة امازون العودة إلى المكتب موظفي أمازون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

خلال 24 ساعة| عالم الزلازل الهولندي يحذر من أمر مرعب.. فيديو

احذروا| الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن التقلبات الجوية

22 غرزة.. تفاصيل مشاجرة لاعب الأهلي السابق مع مسئولي سموحة| القصة كاملة

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا ثمن كرتونة البيض

حكم ترك صلاة الجماعة تكاسلا.. الإفتاء تكشف عن خطأ يبطلها

ترشيحاتنا

تنسيق المرحلة الثالثة 2023| كليات ومعاهد تقبل من 50%.. تعرف عليها

معسكرات تدريب وأسلحة|صحفي يمني يكشف تورط الحوثي في تجنيد المهاجرين إلى السعودية

كيف الطريق إلى الله؟.. علي جمعة يصحح خطأ شائع عن صعوباته وفتنه

هل تُقبل قراءة القرآن وأنا أضع رجل على رجل؟.. الإفتاء تجيب

يديعوت: الحكومة الإسرائيلية تتخلى عن مستوطنات غزة ولبنان

بعد الاستيلاء على السلطة.. دعوة عاجلة من قادة التمرد في الجابون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسبوع ريم وطحال سمية ومقلب علياء| نهايات درامية لأحمد سعد مع الستات

إجراءات جديدة لضبط أسعارها.. بتشتري علبة سجاير كليوباترا بكام؟

للتخسيس وسد الشهية.. خبير تغذية يعدد فوائد مشروب الخيار بالنعناع

بعد انفصالهما .. شاهد أجمل صور جمعت أحمد سعد وطليقته

فيديو

هيدي كرم : تمنيت تكريم عادل إمام بمهرجان القاهرة للدراما | فيديو

هيدى كرم: مهرجان القاهرة للدراما ولد عملاقًا | فيديو

الفنان عثمان محمد: محمد رمضان «ظاهرة قدرية» ونجاحه «ابتلاء من الله»

شكرا على أصلك وربنا ينتقم منك.. كواليس طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ