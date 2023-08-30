الإعصار إداليا يشتد في طريقه إلي فلوريدا بأمريكا

اشتد الإعصار “إداليا” فوق خليج المكسيك والذي وصل في طريقه إلى ساحل الخليج بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأجبرت السلطات على إجلاء السكان في المناطق الساحلية المنخفضة المتوقع أن تهطل عليها أمطار غزيرة عندما يضربها الإعصار صباح اليوم الأربعاء.

وقال المركز الوطني للأعاصير، إن سرعة الرياح القصوى لإعصار “ إداليا ” بلغت 169 كيلومترا في الساعة مساء أمس الثلاثاء وستزداد شدتها قبل أن تبلغ اليابسة.

ومن المتوقع أن يتسبب الإعصار “إداليا” ، في أمواج ضخمة تحركها رياحه الشديدة صوب الجزر والمناطق الساحلية المنخفضة.

وصدرت تحذيرات من إعصار وعاصفة مدارية ورياح شديدة لأغلب سكان فلوريدا البالغ عددهم 21 مليونا .