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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العزف على العود قاده للنيابة| مطالبات بمحاكمة ملحن القرآن الكريم.. وأول تعليق من صاحب الفيديو

ملحن يتلو القرآن
ملحن يتلو القرآن علي العود

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، فيديو لملحن يتلو بعض الآيات من القرآن الكريم أثناء عزفه علي أوتار العود، مما تسبب في موجة غضب من رواد السوشيال ميديا والمطالبة بمحاكمة الملحن في أسرع وقت.

تلحين القرآن الكريم

وظهر الملحن في فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو يردد بعضًا من الآيات القرآنية أمام بعض الحضور من المنشدين والقراء، بزعم تدريبهم على المقامات.

وانتشر الفيديو بسرعة البرق عبر منصة "فيسبوك"، وخلق حالة من الغضب والاستياء من قبل رواد السوشيال ميديا، ورفضهم للفيديو وفكرة تلاوة القرآن الكريم علي نغمات العود، كما طالبوا بمحاكمة الملحن وإبلاغ نقابة قراء القرآن الكريم.

 

وأصر صاحب الفيديو، أحمد حجازي، على أنه لم يرتكب أي مخالفة دينية. بل أكد أنه يمارس نشاطه بشكل طبيعي ويهدف إلى تعليم المقامات لقراء القرآن. وزعم أن هؤلاء القراء يستندون إليه لاكتساب مهارات المقامات الصحيحة وفهم أسرارها.

 

 كشف الملحن عن تعدد الطبقات الصوتية في تلاوة القرآن، وأكد على أهمية تعليم المقامات على آلات موسيقية. ويرى أن الموسيقى تلعب دوراً مساهماً في إضفاء جمال ورونق على الصوت، مما يجذب السامعين. واستناداً إلى هذا، دعا إلى توفير أشخاص مؤهلين لتعليم القراء المقامات بالطريقة الصحيحة، مشابهة لما هو متبع حالياً.

 

تعليق نقيب قراء القرآن الكريم علي فيديو الملحن

وعلق الشيخ محمد حشاد، نقيب قراء القرآن الكريم، علي الفيديو الخاص بالملحن وهو يقرأ القرآن على أنغام الموسيقى وآلة العود، وقال الشيخ محمد حشاد: "إن وجود العود في جلسة القرآن الكريم تناقض غريب جدًا".

وأشار الشيخ محمد حشاد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "صالة التحرير" علي قناة "صدى البلد"، أن وجود العود في المكان المخصص لتلاوة القرآن وتتنزل فيه الرحمات “أمر خطير”، معقبًا إن النقابة تحفظت على الفيديو، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق صاحب هذه الأكاديمية.

تهمة ازدراء القرآن الكريم

وأوضح نقيب قراء القرآن الكريم، أن المستشار القانوني لنقابة القراء، سيوجه إلى الملحن تهمة "ازدراء القرآن الكريم"، لافتًا إلى أن النقابة منوط بها الحفاظ على كتاب الله، وإبلاغ الجهات المختصة بما يحدث في تلاوة القرآن الكريم.

ولفت إلى أن تعليم المقامات يكون في غنوة أو ابتهال وليس في كتاب الله سبحانه وتعالى، منوهًا أن تعليم المقامات الموسيقية على القرآن الكريم، أصبح ظاهرة في الآونة الأخيرة، بهدف تحقيق مكاسب بالدولار.

وعقب الشيخ محمد حشاد: "أولئك الذين يريدون أن يتعلموا المقامات بالقرآن، يخالفون كتاب الله وأحكام التجويد"، وأشار أن الملحن عندما يتلو القرآن على ألحان العود لا يراعي الأحكام ولا يحفظ القرآن الكريم.

بلاغ للنائب العام

 كلف الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، حاتم مقلد المستشار القانونى للنقابة، بتقديم بلاغ للنائب العام ضد من صاحب الواقعة المنشورة على وسائل التواصل الإجتماعى (ملحن ممسكا بالعود ويقرأ القرآن بالموسيقى).

وقال الشيخ محمد حشاد، قضيت يوم أمس الثلاثاء فى الرد على المداخلات التليفزيونية وأكدت فيها أن ما حدث يتنافى مع قدسية القرآن الكريم الذى هو كلام الله عز وجل. 

ولأهمية الموضوع فقد شارك فى المداخلات التليفزيونية العديد من  العلماء ونقيب القراء ونقيب الموسيقيين وغيرهم، كل هذا من أجل الحفاظ على الدستور السماوى (القرآن الكريم) الذى هو كلام الله عز وجل، والذى ينبغى على من يقرأه أن يكون على وضوء وأن يقرأه بخشوع قلبى.

حكم تلحين القرآن

علي جانب أخر، قالت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها، إنه لا يجوز شرعًا قراءة القرآن الكريم مع تلحينه تلحينًا موسيقيًّا؛ لكون هذا العمل يخرج القرآن عن جلالته وقدسيته، ويصرف السامع عن الخشوع والخضوع عند سماعه، ويجعله أداة لهوٍ وطربٍ، وكل عمل يخرج كتاب الله عن غايته يعد عملًا منكرًا لا يقره الدين.
 
ويجب علينا عند قراءته مراعاة الرجوع إلى ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابه والتابعين، وكذلك لا يجوز تصوير القرآن تصويرًا فنيًّا؛ لما في ذلك من مفاسد يجب منعها؛ كتصوير الأنبياء ونحوه مما هو محاط بالقداسة في الشريعة الإسلامية.

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