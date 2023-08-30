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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار أعمال التطوير في شمال القصير وفقا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تواصل محافظة البحر الأحمر تنفيذ خططها الاستثمارية المتجددة، تحت إشراف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بهدف تحقيق تقدم مستدام وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في مدن المحافظة. وتأتي هذه الخطوات تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر بتعزيز المشروعات التنموية والبنية التحتية.

 

وفي هذا السياق، أكد اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، على أن خطة التطوير الشاملة للمدينة تشمل سلسلة من الإجراءات التحسينية، منها رصف العديد من الشوارع في مختلف مناطق المدينة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المدينة لتحقيق المظهر الحضاري المتميز، من خلال توفير بنية تحتية راقية ومتطورة تعزز من جودة الحياة للمواطنين والزوار.

وقامت الإدارات المختصة بالوحدة المحلية بتنفيذ مشروع تطوير الشوارع في المناطق الشمالية من المدينة، حيث يشمل ذلك استكمال أعمال تمهيد عدد من الشوارع الرئيسية. وتسير الأعمال حاليًا بوتيرة متسارعة، حيث يتم وضع تربة الأساس بمنطقة تقسيم "عمر بن الخطاب". تأتي هذه الجهود في إطار التحضيرات لبناء أسس قوية للرصف النهائي الذي سيُضفي جمالية متناغمة على المنطقة ويعزز من راحة المارة وسائقي السيارات على حد سواء.

 

من جانبه، أعرب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن رضاه العميق تجاه تقدم الأعمال التطويرية في مدينة القصير، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل الفرق الفنية والهندسية لتحقيق الرؤية التطويرية المستقبلية للمدينة.

 

يشهد القصير حاليًا مرحلة من التحول والتجديد، حيث يُظهر التركيز الكبير على تحسين البنية التحتية وتطوير المشروعات العامة الرامية لخدمة المجتمع المحلي. 

 

تأتي هذه الجهود ضمن إطار تنموي شامل يهدف إلى تعزيز جودة الحياة وتحقيق تطلعات المواطنين.

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