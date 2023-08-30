أرخص 5 هواتف ذكية لمحدودي الدخل في 2023

عام 2023، يتوفر العديد من الهواتف الذكية الرائعة التي تناسب محدودي الدخل.

وفيما يلي بعض أفضل الخيارات:

• Samsung Galaxy A13: يتميز هذا الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.6 بوصة، وبدقة HD+، ومعالج MediaTek Helio G80، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت. كما يتميز بكاميرا خلفية رباعية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. ويتوفر الهاتف في مصر بسعر 5050 جنيه مصري.

• Realme 9i: يتميز هذا الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.6 بوصة، وبدقة HD+، ومعالج Qualcomm Snapdragon 680، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت. كما يتميز بكاميرا خلفية رباعية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل. ويتوفر الهاتف في مصر بسعر 6100 جنيه مصري.

• Oppo A16: يتميز هذا الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.5 بوصة، وبدقة HD+، ومعالج MediaTek Helio G35، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت. كما يتميز بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. ويتوفر الهاتف في مصر بسعر 5050 جنيه مصري.

• Xiaomi Redmi 10: يتميز هذا الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.5 بوصة، وبدقة HD+، ومعالج MediaTek Helio G88، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت. كما يتميز بكاميرا خلفية رباعية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. ويتوفر الهاتف في مصر بسعر 4,749 جنيه مصري.

• Infinix Hot 12i: يتميز هذا الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.6 بوصة، وبدقة HD+، ومعالج MediaTek Helio G85، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت. كما يتميز بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. ويتوفر الهاتف في مصر بسعر 3,650 جنيه مصري.

هذه مجرد بعض الخيارات المتاحة، وهناك العديد من الهواتف الذكية الأخرى الرائعة التي تناسب محدودي الدخل. عند اختيار هاتف جديد، من المهم مراعاة العوامل التالية:

• الميزانية: من المهم تحديد الميزانية التي تريد إنفاقها على هاتف جديد.

• الحجم والوزن: إذا كنت تبحث عن هاتف يسهل حمله في الجيب، فاختر هاتفًا أصغر حجمًا وأخف وزنًا.

• الشاشة: تأكد من اختيار هاتف بشاشة بحجم ودقة مناسبين لاحتياجاتك.

• المعالج: سيؤثر المعالج على أداء الهاتف العام.

• الذاكرة: تأكد من اختيار هاتف بذاكرة وصول عشوائي (رام) مناسبة لاحتياجاتك.

• الكاميرا: تأكد من اختيار هاتف بكاميرا ذات جودة عالية إذا كنت تخطط لالتقاط الكثير من الصور ومقاطع الفيديو.

• البطارية: تأكد من اختيار هاتف ببطارية تدوم طويلاً.