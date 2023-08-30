أفضل كاميرا وسعر متوسط.. موبايل لقطة من Vivo يستحق الشراء

أعلنت شركة فيفو الصينية عن هاتفها الجديد Vivo V27 5G في يوليو 2023، والذي يأتي بمواصفات قوية في الفئة المتوسطة، مما يجعله من أفضل الخيارات المتاحة في السوق.

التصميم

يأتي هاتف Vivo V27 5G بتصميم مميز من الزجاج، حيث يتميز بظهر منحني قليلاً من الأطراف، مما يجعله مريحًا في اليد. كما يتميز بتقنية فيفو لتغيير لون الظهر مع الإضاءة الشمسية، حيث يتغير لون الهاتف من الرمادي إلى الأزرق عند تعرضه للشمس.

الشاشة

يأتي هاتف Vivo V27 5G بشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.78 بوصة، وبدقة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز. كما تدعم الشاشة تقنية HDR10+، مما يوفر تجربة مشاهدة رائعة.

الأداء

يأتي هاتف Vivo V27 5G بمعالج MediaTek Dimensity 7200، وهو معالج قوي يوفر أداءً ممتازًا في الألعاب والتطبيقات المختلفة. كما يدعم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

الكاميرا

يأتي هاتف Vivo V27 5G بكاميرا خلفية ثلاثية، حيث تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، مع دعم التثبيت البصري الـ OIS. كما تأتي الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وهي كاميرا واسعة الزاوية. أما الكاميرا الثالثة فهي كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

أما الكاميرا الأمامية للهاتف فهي بدقة 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وهي كاميرا جيدة تلتقط صورًا سيلفي رائعة.

البطارية

يأتي هاتف Vivo V27 5G ببطارية بسعة 4600 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 66 واط.

السعر

يتوفر هاتف Vivo V27 5G في مصر بسعر 18,999 جنيه مصري.

مميزات هاتف Vivo V27 5G

• تصميم جذاب من الزجاج

• شاشة AMOLED منحنية بمعدل تحديث 120 هرتز

• معالج قوي MediaTek Dimensity 7200

• كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل

• كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل

• بطارية بسعة 4600 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 66 واط

عيوب هاتف Vivo V27 5G

• لا يدعم الشحن اللاسلكي

• لا يدعم سماعات رأس 3.5 ملم

يعد هاتف Vivo V27 5G من أفضل الخيارات المتاحة في الفئة المتوسطة، حيث يتميز بتصميم جذاب، وشاشة رائعة، وأداء قوي، وكاميرا جيدة، وبطارية تدوم طويلاً.